Geschäftsführer Ralf Niekerke (5.v.l.) und sein Vater Karl-Heinz Niekerke (rechts daneben) legen großen Wert auf ein familäres Verhältnis zu ihren Mitarbeitern. (Niekerke)

Juni, fiel, blickt man bei der Niekerke Malermeister GmbH optimistisch in die Zukunft. Denn in diese haben Geschäftsführer Ralf Niekerke und sein Vater Karl-Heinz kräftig investiert.

„Wir haben gerade erst im EDV- und Maschinenbereich einige neue Geräte angeschafft“, erläutert der Chef des Unternehmens, das im Holzdamm 172 in Habenhausen angesiedelt ist. Aufträge hat der Malerbetrieb reichlich. Gearbeitet wird in klassischen Malerbereichen, von Kleinaufträgen bis zu kompletten Innen- und Außenarbeiten an Neu- oder Altbauten. Im Umkreis von 100 Kilometern rund um die Hansestadt Bremen bieten die Niekerkes ihre Leistungen für private und gewerbliche Kunden sowie Verwaltungen und die öffentliche Hand an.

Der heutige Senior und Firmengründer Karl-Heinz Nierkerke Mitte der 1980er-Jahre auf einer Baustelle über den Dächern Bremens. (Niekerke)

Auch, wenn dabei wenig Zeit zum Feiern bleibt, nimmt die Geschäftsleitung sich diese selbstverständlich. So laden der Junior- und der Seniorchef im Juni einige Handwerker und Geschäftspartner sowie die ehemaligen und aktiven Mitarbeiter zu einem besonderen Theaterabend ins GOP Varieté-

Theater ein. „Das ist mal etwas anderes“, sagen Ralf und Karl-Heinz Niekerke, die stets auf ein familiäres Verhältnis zu ihren Angestellten setzen.

Rund 30 Lehrlinge hat das im Jahr 1969 gegründete Unternehmen im Lauf von fünf Jahrzehnten ausgebildet. Ein Mitarbeiter, der kürzlich in Rente gegangen ist, hat dem Betrieb 38 Jahre die Treue gehalten. Zwei weitere Gesellen sind seit 25 Jahren dabei, was für das gute Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeitern sowie innerhalb des Teams spricht. „Wir sind stolz, dass wir so gute Leute haben“, sagt Niekerke senior über die Malergesellen.

Familienbetrieb mit Tradition: Karl-Heinz, Ralf und Barbara Niekerke (v.l.) vor der Gründungsstätte der Firma im Rennstieg 57, wo die Eltern des heutigen Geschäftsführers nach wie vor wohnen. (Niekerke)

Geplant ist derzeit die Einrichtung eines neuen Ausbildungsplatzes. Nachdem die EDV in diesem Jahr auf einen aktuellen Stand gebracht sowie in neue Fahrzeuge und Maschinen investiert wurde, kann der Malereibetrieb seinen Kunden alles bieten, was heutzutage gefragt ist. „Fast jeder möchte etwas Individuelles,“ erläutert Ralf Niekerke. Da ist die Beratung vor Ort besonders wichtig, schließlich müssen sich die Farben für Wände, die Lasuren sowie die Spachtel-, Wisch- und Spritztechniken in das Gesamtbild des Hauses einfügen. Seit Jahrzehnten arbeitet die Firma Niekerke erfolgreich mit vielen Partnern aus anderen Gewerken zusammen, um ihren Kunden optimale Lösungen zu bieten.

Die Veränderungen in dem Fachbetrieb gehen auch nach dem

50. Jubiläum weiter. Unter anderem gibt es Erweiterungs- und Umbaupläne. Karl-Heinz Niekerke allerdings steht auch weiterhin für die Kunden als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 44 11 95 sowie im Internet unter www.niekerke-malermeister.de.