Es war das vierte Treffen, das Friederike Blumberg organisierte. Sie hatte aber nicht nur die ehemaligen Klassenkameraden der Abschlussklasse eingeladen, sondern auch diejenigen, die im Laufe der Schulzeit die Schule gewechselt hatten. In ihren Begrüßungsworten erinnerte Friederike Blumberg an die inzwischen verstorbenen ehemaligen Mitschüler und nannte Klaus-Dieter Hesse, Carl Behling, Hermann Drewes, Anette Rewert, Willi Zaber, Günter Beglau, Walter Meyer, Else Grigoiluk und Hans-Heinrich Meyer.

Auch wenn man sich alle fünf Jahre sieht, so war doch ausreichend Gesprächsstoff vorhanden, schließlich waren es Schüler aus Daverden, Langwedel, Cluvenhagen, Eissel und Langwedelermoor. Auch an die vielen Lehrkräfte erinnerten sich die Ehemaligen. Friederike Blumberg freute sich, dass einige der Ehemaligen auch weitere Wege nicht scheuten, so aus Datteln Ruhrpott oder aus Bad Kreuznach. In fünf Jahren soll das nächste Treffen stattfinden.