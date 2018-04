Zum Thema Neuaufnahmen konnte positiv festgestellt werden, dass der Verein im Vorjahr erfreulicherweise 66 neue Mitglieder gewinnen konnte, was über der Anzahl der Kündigungen und Abgänge lag.

Bei der Jubilarehrung konnten drei Mitglieder mit der Ehrennadel für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Darüber hinaus wurden vom zweiten Vorsitzenden Uwe Wiezorek und vom Sportwart Bernd Schmidt Jubilare für 40, 30 und 20 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt.

Viel Zeit nahmen die Berichte der Fachwarte ein, die zum Teil vom Vorstand verlesen wurden, zum Teil von den anwesenden Fachwarten direkt kommuniziert wurden. Der zweite Vorsitzende Uwe Wiezorek erläuterte das neue EU-Datenschutzgesetz für Vereine und die Auswirkung auf die Mitglieder. Die Sparte Fischereiaufsicht ließ sich wieder einmal über das Thema Schwarzangeln aus, vermehrt am Gut Varrel und am Rablinghauser Entwässerungsgraben. Die Jugendwarte gaben einen umfassenden Bericht über die zahlreichen Aktivitäten der Jungangler ab. Die Gewässerpflege hatte einen hohen Mehraufwand wegen einiger Sturmschäden aufzuarbeiten und Pflegearbeiten an Zäunen und brüchigen Stegen der Vereinsgewässer zu erledigen.

Die Kassenwarte wurden nach der Überprüfung durch die Kassenprüfer ohne Beanstandungen durch die Versammlung entlastet. Anschließend erläuterte der erste Kassenwart Fred Lemke den Haushaltsabschluss 2017 und den Haushaltsvoranschlag 2018, die von der Versammlung genehmigt wurden. Insgesamt steht die Haushaltslage des Vereins auf einem soliden Fundament. Schwerpunkt in diesem Jahr wird die Anschaffung eines Großraumcontainers sein, der als Aufzuchtanlage für bedrohte Fischarten hergerichtet werden soll. Hauptsächlich sollen Meerforellen, Karauschen und Aale aufgezüchtet werden.

Ein Vereinsmitglied empfahl, den Vorstand zu entlasten. Die Abstimmung ergab ein einstimmiges Votum, womit die Arbeit des Vorstands gewürdigt wurde. Kassenwart Fred Lemke stellte sich zur Wiederwahl und wurde mit einstimmigem Ergebnis im Amt bestätigt. Ebenso wurden Schriftführer Jürgen Grüneberg, Kassenprüfer Gerd von Seggern und Ehrenrat Reinhard Wührmann von den Mitgliedern bestätigt. Nach der allgemeinen Aussprache wurde die Sitzung von Rolf Libertin geschlossen. Mehr über den Verein erfahren Interessierte unter www.sfv-bremen-stuhr.de.