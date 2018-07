Die Jüngste und zwei Urgesteine (von links): Johanna Hotze, Horst Wolf, Hermann Vetter. (Hannelore Johannesdotter)

1948 hatte Leonhard Wolf den Posaunenchor ins Leben gerufen. Aus Ostpreußen stammend, musste die Familie bei der Flucht ihre Blasinstrumente zurücklassen. In Altenesch fanden Wolfs eine neue Heimat. Vater Leonhard setzte trotz der schwierigen Nachkriegszeit alles daran, für sich und seine vier Söhne Harry, Helmut, Heinz und Horst wieder Flügelhörner, Baritone und eine Tuba zu erwerben. „Wir hatten nichts zu essen, aber Instrumente“, erinnert sich Horst Wolf. Der 83-Jährige ist der letzte lebende Sohn dieser musikalischen Familie. Er blies im Posaunenchor bis vor fünf Jahren noch das Flügelhorn.

Der Posaunenchor Lemwerder, eine gute Gemeinschaft aus Freude an der Musik. (Hannelore Johannesdotter)

Wie schwierig sich die Anfänge des Chores so kurz nach Kriegsende gestalteten, ist heute schwer vorstellbar. Bei den geringen Verdiensten damals grenzte es an ein Wunder, dass Leonhard Wolf fünf gebrauchte Instrumente finanzierte. Er war unermüdlich engagiert, Noten zu beschaffen. Kopiergeräte gab es noch nicht. So schrieb er vierstimmige Choralbegleitungen Note für Note mit der Hand ab, legte auf diese Weise kleine Notenbüchlein an. Einige sind noch erhalten.

Seine Söhne bildete Wolf selbst an den Instrumenten aus. Schon nach einem halben Jahr konsequenten Übens blies das Quintett sonntags Kirchenlieder im Garten seines Altenescher Wohnhauses. Der Bläserklang lockte Interessierte an. Unter ihnen den Lehrer und Organisten Richard Neumann. Er holte das junge Bläserensemble in die St.-Gallus-Kirche.

Was als Wolf-Quintett begann, wuchs durch befreundete und verwandte christliche Familien zu einem Posaunenchor heran, in dem viele junge Bläser „eine freudige Heimstätte im Dienst der Musik und auch der Kirche“ fanden. So formuliert es Neumann in seiner handschriftlichen Chronik. Aus der Familie Dill, die mit Wolfs schon in Ostpreußen befreundet war, kamen weitere Bläser. Dills hatten ebenfalls vier Söhne und stellten mit Vater Ludwig den zweiten Chorleiter.

Hermann Vetter, ein Schwager von Leonhard Wolf, trat dem Ensemble ebenfalls 1948 bei. Es habe damals nicht viele Angebote für Jugendliche gegeben, sagt er zur Begründung. Und er gibt zu, dass er ohne Druck seiner Eltern nicht dabei geblieben wäre. „Die Eltern müssen dahinter stehen“, ist seine Erfahrung. Hermann Vetter spielt noch mit 83 Jahren Trompete im Posaunenchor, verpasst kein Schulungswochenende, fährt mit zu Kirchentagen. Da genießt er es, in den großen Chor von mehreren Tausend Bläsern einzustimmen.

Wie zu seinen Anfängen und nach dem Vorbild der Gründer Wolf und Dill, hat der Posaunenchor Lemwerder immer wieder vom Engagement ganzer Familien profitiert: Vetters, Lekats, Stammingers, Boberts, die Familien Gallas und Derks. Angeregt durch ihre Mutter Susanne hat als derzeit Jüngste auch die elfjährige Johanna Hotze den Weg zum Posaunenchor gefunden. Sie spielt inzwischen seit zwei Jahren Bariton.

Da Trompeten, Posaunen, Baritone und Tuben – das übliche Instrumentarium in Posaunenchören –, in der Anschaffung recht teuer sind, hat die Kirchengemeinde Altenesch einige Leihinstrumente gekauft. So können interessierte Neueinsteiger erst einmal probieren, ob die Mitwirkung im Posaunenchor auf Dauer etwas für sie ist.

Denn nicht jeder steht am freien Sonntag gern freiwillig früh auf, um im Gottesdienst ab 10 Uhr für festliche Bläserklänge zu sorgen. Zudem gibt es im Jahreslauf des Posaunenchores Lemwerder viele weitere Anlässe für Auftritte.

So spielt der Chor traditionell unter freiem Himmel bei den Gottesdiensten zu Himmelfahrt und Pfingsten, sorgt beim Aufstellen des Adventskranzes und beim Nikolausmarkt in Lemwerder für Musik, umrahmt die Einschulungsfeier der Grundschule Lemwerder, steht am Volkstrauertag bei jedem Wetter an den Ehrenmalen in Altenesch, Lemwerder und Bardewisch, spielt zum Totensonntag, zu Konfirmationen und Konfirmations-Jubiläen.

Die „Konzerttour – einmal anders“, die alle musikalischen Ensembles in der Gemeinde Lemwerder einmal im Jahr gemeinsam veranstalten, ist ohne den Auftritt des Posaunenchores kaum denkbar. Das Besondere der Tour: Die Zuhörer sollen zu den Darbietungen möglichst auf zwei Rädern von Kirche zu Kirche fahren. Hier haben die Bläser am Sonntag, 16. September, ihren nächsten Auftritt.

Ein besonderer Höhepunkt ist alljährlich das so genannte Kurrende-Blasen am Heiligen Abend. Dann stimmen die Bläser an verschiedenen Stellen in der Gemeinde und in den Altenheimen auf das Christfest ein. „In Deichshausen blasen wir auf dem Deich“, erzählt Hermann Vetter. „Da treffen sich so 30, 40 Einwohner zum Glühwein und stellen für uns extra einen Tannenbaum auf.“ Zum Abschluss des Kurrende-Blasens kommen die Frauen und Männer auf der Weserfähre zwischen Lemwerder und Vegesack zusammen. Dort bringen sie die Pendler in Weihnachtsstimmung, und auch zahlreiche Lemwerderaner, die sich als eine Art „Fangemeinde“ auf die besondere musikalische Überfahrt schon das ganze Jahr über freuen.

In den 70 Jahren seines Bestehens hat der Posaunenchor Lemwerder bis heute 15 Dirigenten gehabt. Bernhard Derks leitete den Chor für insgesamt 38 Jahre am längsten. Er wurde 2014 von Martin Brink abgelöst, der allerdings nach nur vier Jahren aus beruflichen Gründen aufhören musste. Der Chor, in dem derzeit fünf Frauen und sechs Männer spielen, wird seine Proben mit Natalia Gvozdkova aus Berne fortsetzen. Und wenn die Kantorin aus terminlichen Gründen als Dirigentin einmal nicht zur Verfügung stehen kann, dann nimmt Annabel Saathoff aus dem Posaunenchor den Taktstock in die Hand.

Der gute Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft funktioniert laut Angaben des Chores nur mit Menschen, die sich in besonderer Weise für den Chor stark machen. Da ist als erster Hermann Vetter zu nennen, den Chorleiter Bernhard Derks einmal als „den Motor unseres Chores“ bezeichnete. „Er denkt immer mit und setzt sich besonders ein“, schrieb Derks zum 65. Bestehen des Posaunenchores im Gemeindebrief.

Einsatz und Engagement zeigen auch Liesel und Hans Stamminger. Die Eheleute unterstützen den Posaunenchor ohne Unterbrechung seit 1998. Die zuverlässigen Bläser nehmen zu jeder Chorprobe die weite Anreise aus ihrem Wohnort Heide bei Delmenhorst in Kauf. Dort haben sie noch eine weitere Instrumentalistin geworben.

Der Posaunenchor spiele in der Hauptsache Kirchenmusik und Choräle, erzählt Hermann Vetter, hat aber auch das eine oder andere Stück Volksmusik im Repertoire. Bei Gottesdiensten zu besonders festlichen Anlässen holen sich die Bläser in Lemwerder darüber hinaus Unterstützung von befreundeten Posaunenchören aus Delmenhorst, Hasbergen-Stickgras und von der Methodistenkirche. Einige Mitglieder fahren alljährlich auf eigene Kosten zum Evangelischen Kirchentag, wo die Mitwirkung in den riesigen Posaunenchören für alle stets ein besonders beeindruckendes Erlebnis ist.