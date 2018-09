Noch im Rohbau: bis zum Tag der offenen Tür soll das Lego-Modell des Kinder- und Jugendhospiz‘ Löwenherz fertig sein. (Angie Harms, Löwenherz)

Die Biker werden mit ihren dröhnenden und chromfunkelnden Maschinen gegen Mittag am Hospiz erwartet.

Mit einem Festakt eröffnen Gaby Letzing, Leiterin des Kinder- und Jugendhospizes, und Fanny Lanfermann, Geschäftsführerin des Vereins, im Festzelt die Jubiläumsfeier. Heiger Scholz, Staatssekretär im Niedersächsischen Sozialministerium, überbringt in seiner Rede

die Grüße von Sozialministerin

Dr. Carola Reimann und der Landesregierung.

Ein buntes Festprogramm für Klein und Groß erwartet die Gäste beim Tag der offenen Tür mit Familienbegegnungsfest. (Picasa und LÖWENHERZ, Löwenherz)

Der ehemalige Bremer Bürgermeister und Löwenherz-Botschafter Dr. Henning Scherf weiht um 13.30 Uhr eine außergewöhnliche Ausstellung ein: Aus mehr als 100 000 bunten Lego-Steinen hat Marit Menninga nach den origi-

nal Bauplänen von Löwenherz

im Maßstab 1:100 ein Modell des Kinder- und Jugendhospizes erschaffen.

Ein Augenschmaus für alle Motorradfans. Mehrere Hundert Biker aus drei Clubs in Niedersachsen treffen sich am Tag der offenen Tür im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz. (Angie Harms, Löwenherz)

Hospiz als Lego-Modell

Herzlich Willkommen zum 20-jährigen Bestehen: Die „Löwenherzen“ und Maskottchen Maximilian freuen sich auf die Geburtstagsgäste. (Angie Harms, Löwenherz)

Das in zweijähriger Bauzeit entstandene Mini-Kinderhospiz hat beachtliche Ausmaße: Es ist 2,90 Meter lang und 1,30 Meter breit.

„In dem Modell gibt es wie bei einem Wimmelbild viel zu entdecken, auch ungewöhnliche Figu-­ren“, freut sich Lego-Expertin

Marit Menninga jetzt schon auf den Moment, wenn sie ihre Kreation erstmals der Öffentlichkeit vorstellt.

Mittags wird es richtig laut, wenn mehrere Hundert Motorradfahrer mit ihren chromblitzenden Maschinen anrollen: In diesem Jahr kommen drei Gruppen zum Geburtstagsbesuch: aus Oldenburg „Wärters Ächte“ mit etwa 180 Bikern sowie aus Hannover und Garbsen „Die alten Säcke“ und die „Alte Bruderschaft“ mit insgesamt 500 Maschinen. Die Biker haben in den vergangenen Wochen viele Spenden gesammelt, die sie persönlich abgeben möchten. Auch die Trikefahrer sind in diesem Jahr wieder zu Gast. Sie bieten den Kindern Mitfahrgelegenheiten. Zudem starten traditionell die Radrennfahrer vom RSC Rot-Gold aus Bremen zugunsten von Löwenherz zu ihrer Rundtour über 63 Kilometer.

Ab 14 Uhr gibt es im Festzelt ein Familien-Begegnungsfest. Eingeladen sind alle Eltern und ihre Kinder, die in den vergangenen Jahren im Löwenherz zu Gast waren. Für sie gibt es viele Mitmachaktionen, Kindertheater, Zauberer sowie Märchenfiguren wie Trolle und

Elfen. Das Kinder- und das Jugendhospiz kann währenddessen selbst­verständlich weiterhin besichtigt werden.

Buntes Familienprogramm

Zur Feier gehören auch Musik, Spaß und Essen. So sorgen das Gitarrengesangspaar Gooseflesh-Duo und eine Kinderlieder-Show für Stimmung. Für hungrige Besucher gibt es Bratwurst und Pommes sowie Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten.

Die Feier findet am Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, Siebenhäuser 77, 28857 Syke statt.

Informationen für die Anreise: Parkplätze auf einem abgemähten Feld

stehen am Gelände zur Verfügung. Wer den Tag der offenen Tür lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen möchte, kann am Bahnhof Syke in

die Buslinie 150 steigen und bis zur Haltestelle Steimke Burdorf fahren. Informationen zum Busfahrplan gibt es auf www.vbn.de.