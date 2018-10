Vorab trat der Nachwuchs, die „Blamu“ Kids Grasberg, mit den Kindern aus der Bläserklasse auf, die einige Stücke zum Besten gaben. Bremen-1-Moderator Ansgar Langhorst führte auf sehr charmante Art durch das abwechslungsreiche Programm. Von traditioneller Blasmusik wie „Dem deutschen Jäger“ oder „Tirol 1809“ über klassische Stück wie aus „Regina“ oder dem „Gefangenen Chor“ aus Nabucco bis zur modernen Musik mit „Moves like Jagger“ oder „African Connection“ war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Highlight war dabei auch „Halleluja“ mit Gesang von Katharina Schäfer aus Heddinghausen, bei dem lautstark applaudiert wurde. Der krönende Abschluss war die „Berliner Luft“ von Paul Linke, bei dem die Orchester zusammen mit rund 125 Musikern spielten, was für ein außerordentliches Klangvolumen sorgte.

Nach dem Konzert überreichte der Musikverein Heddinghausen dem Blasorchester Grasberg die Polka „Teil des Lebens“. Sie wurde für das Blasorchester als Mitglied des Musikvereins geschrieben. Damit wurde der 35-jährigen Vereinsgeschichte des Orchesters und der Freundschaft zum Musikverein gedankt.

Am Sonnabend unternahmen alle zusammen eine Führung durch das Künstlerdorf Worpswede. Mit einer anschließenden Torfkahnfahrt auf der Hamme ließen alle Beteiligten den Nachmittag ausklingen. Der Höhepunkt am Abend war die 70er-Jahre-Party in Seehausen. Dafür haben sich alle Teilnehmer kostümiert oder in dem Fundus der Eltern ein passendes Outfit gefunden. Als Überraschung traten die „Wörpe People“ mit dem Song „YMCA“ der früheren Gruppe Village People auf, was für jubelnden Applaus und eine tolle Partystimmung sorgte.

Am Sonntag wurde eine Stadtrallye geboten, die mehrere Gruppen durch Grasberg führte, die an verschiedenen Orten unterschiedliche Aufgaben lösen mussten. Die letzte Aufgabe bestand darin, dass jede Gruppe einen Reim bilden sollte, in denen die Instrumente vorkamen, die in dieser Gruppe gespielt werden. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden diese Reime vorgetragen und sorgten noch einmal für ausgelassene Stimmung. Abschließend kann man sagen, dass alle Teilnehmer ein wundervolles Wochenende erlebt haben. Die monatelange Planung, Zeit und Mühe der Organisatoren und Helfer haben ihre Früchte getragen, um einen guten und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Das nächste Konzert des Blasorchesters Grasberg ist das Adventskonzert am 7. Dezember in der Kirche.