Geschafft: Frank Rothwell (70) ist über den Atlantik gerudert - allein. Jetzt ist er in Guatemala angekommen. Foto: Alzheimer's Research UK/PA Media/dpa (Alzheimer's Research UK / dpa)

Ein 70 Jahre alter Mann aus England ist unbegleitet fast zwei Monate lang über den Atlantik gerudert. Frank Rothwell aus dem englischen Oldham war Mitte Dezember von der kanarischen Insel La Gomera gestartet und am Samstag in Antigua in der Karibik angekommen, wie die Organisation Alzheimer's Research UK mitteilte.

Der Brite hat mit seiner Überquerung Spenden für die Organisation gesammelt. Der Organisation zufolge ist Rothwell der älteste Ruderer, der unbegleitet den Atlantik überquert hat - eine Distanz von mehr als 4800 Kilometern.

Rothwell, der mit seiner Überfahrt 640.000 Pfund an Spenden einsammelte, beschrieb seine Ankunft als „komplett euphorischen Moment“. Antrieb für den Briten war auch der Tod seines an Alzheimer erkrankten Schwagers, der während einer Ruderfahrt gestorben war. „Während des Ruderns habe ich herzzerreißende Nachrichten von Menschen bekommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich mit meinem Schwager Roger, daher hoffe ich, dass ich auch anderen Familien helfen konnte“, sagte Rothwell der Nachrichtenagentur PA.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-337472/4 (dpa)