Die Einsatzdienste der DLRG Bremen-Nord setzen sich vom Rettungsschwimmer bis zum Einsatztaucher völlig ehrenamtlich zusammen. Damit die Nordbremer Wasserretter trotzdem professionell helfen können wenn Hilfe gebraucht wird, wird schon früh mit der Ausbildung von interessierten Kindern und Jugendlichen begonnen. Seit nunmehr zwei Jahren gibt es deshalb neben der Bezirksjugend auch die monatliche Lehrstation in der Rettungswache am Sportparksee in Grambke.

Weil die Ausrüstung natürlich für den regulären Wasserrettungsdienst gedacht ist, passt sie nicht immer für die Ausbildungszwecke der neuen Lehrstation. Das Diakonissen-Krankenhaus hat geholfen und bei der diesjährigen Restcent-Aktion durch die Belegschaft 750 Euro für die angehenden Wasserretter gesammelt. Der Bezirk konnte von dem Geld acht robuste und passende Feststoffwesten – auf dem Bild präsentiert von Patrik Sell – und einen Sanitätsrucksack mit Übungsmaterial beschaffen.