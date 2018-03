Die Weyher Filmfreunde überreichten jetzt dem Förderverein der Leester Marienkirche eine Spende in Höhe von 800 Euro. Es ist der Reinerlös der Filmvorführung „Weyhe ‚77“ im Gemeindesaal. Das Geld soll für die Innensanierung des Leester Gotteshauses verwendet werden. Bei einem Treffen in der Leester Kirche überreichten Mitglieder der Weyher Filmgruppe dem Förderverein den Scheck über 800 Euro: Dieter Helms (von links), Wilfried Meyer, Reinhard Osterloh, Wolfgang Wortmann, Hermann Bischoff, Helmut Raddatz und Küster Dieter Suhling. Wegen des großen Zuspruchs bei den bisherigen Filmvorführungen wird jetzt noch ein weiterer Termin angeboten: An diesem Sonntag, 18. März, wird der historische Streifen noch einmal im Leester Gemeindesaal laufen. Beginn ist wieder um 19 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro. Die DVD des 67 Minuten langen Films ist inzwischen auch im örtlichen Buchhandel, einigen Tankstellen, im Copy-Shop, der Tabakbörse und im Hofladen Brüning erhältlich.