Am Sonntag, 9. Dezember, findet die Adventsgala des Sportvereins Grambke Oslebshausen statt. Auch der Weihnachtsmann wird wieder einen Auftritt haben.

30 Uhr zum 16. Mal die Adventsgala des Sportvereins Grambke Oslebshausen (SVGO) statt. Dazu wird die vereinseigene Halle an der Sperberstraße komplett umgebaut und mit Licht- und Tontechnik ausgestattet. Insgesamt werden wieder fast 800 Zuschauer zu dieser Show erwartet.

„Wir haben in diesem Jahr wieder tolle Gäste aus dem Bremer Umland“, freut sich Holger Bussmann, einer der Organisatoren der Show. Mit dabei ist unter anderem das Unicycle-Team aus Harpstedt, das in diesem Jahr beim Feuerwerk der Turnkunst zu bewundern ist. Ebenfalls zugesagt hat das Hip-Hop-Showteam der Tanzschule Corinna Runge, eine Showtanzgruppe aus Bremen, die beim Bremer Finale der besten Dance Crews im Goethe-Theater ausgezeichnet wurde. Mit dem Poispieler Max Schorr vom befreundeten Zirkusviertel wird ein Nachwuchskünstler zu bewundern sein, der für ein kleines optisches Highlight sorgen wird.

„Neben diesen Highlights sind auch diverse vereinseigene Sportgruppen mit dabei, die sich zum Teil mehr als ein halbes Jahr auf diese Gala vorbereitet haben“, kündigt Bussmann an. So wird der Zirkus Fiffix mit einem großen Showact vertreten sein, und auch die Trampoliner haben wieder einen großen Auftritt einstudiert. Showeinlagen aus dem Kampfsportbereich zeigen die Karatekas und Judokas des Vereins. „Aber die Mischung aus Spitzenshowgruppen und Breitensportgruppen ist der eigentliche Reiz dieser Show. Diverse Kinder- und Fitnessgruppen werden ebenfalls auftreten, die sich für diesen Anlass immer etwas Spezielles überlegt haben“, erläutert Bussmann weiter. Natürlich wird auch der Weihnachtsmann einen Auftritt haben.

„Ich denke, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm haben, bei dem für jeden etwas dabei ist“, meint Bussmann. Karten gibt es bei Juwelier Schmidt, in der Sportgalerie und in der SVGO-Geschäftsstelle. Weitere Infos unter 04 21 / 644 93 61.