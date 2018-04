Kristine und Bernhard Helmerichs züchten seit rund 30 Jahren Hochlandrinder. 1993 richteten sie die erste Jungtierschau aus, zur 25. Auflage haben sie die Veranstaltung wieder auf ihren Hof in Stuhr geholt. (Karsten Klama)

Der Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen veranstaltet dort seine 25. Jungtierschau. Ausrichter ist die Familie Helmerichs, auf deren Hof an der Blockener Straße 40 die Veranstaltung auch stattfindet. Interessierte Besucher sind willkommen.

Kristine und Bernhard Helmerichs züchten selbst seit 1987 Hochlandrinder und waren bereits 1993 Ausrichter der ersten Jungtierschau in Niedersachsen. „Die großen Zuchtverbände zeigten nur erwachsene Rinder“, erinnert sich Kristine Helmerichs. Da Hochlandrinder eine relativ lange Jugend haben, habe es immer lange gedauert, bis man die Tiere präsentieren konnte. Das wollte das Ehepaar Helmerichs ändern und lud kurzerhand zur Jungtierschau nach Blocken ein.

Zur 25. Auflage werden nun 88 Hochlandrinder erwartet, kündigt Kristine Helmerichs an. Außerdem rechnet sie mit etwa 200 Züchtern. Nach ihren Angaben ist es die größte Highland Cattle Jungtierschau in Deutschland. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit einem Grußwort des Stuhrer Bürgermeisters Niels Thomsen. Anschließend finden ab 11.15 Uhr die Körung und die Richtwettbewerbe statt. Vorgesehen sind elf Richtklassen, die von Robert Philip aus North Yorkshire bewertet werden. Die Körung der Zuchtbullen wird Friedrich Averbeck von der Masterrind GmbH aus Verden vornehmen. Mit Unterbrechung durch eine Mittagspause von etwa 13 bis 14 Uhr werden die Bewertungen bis 15.30 Uhr dauern. „Zum ersten Mal haben wir einen Jungzüchterwettbewerb fest in unseren Programmablauf aufgenommen“, ergänzt Kristine Helmerichs. Dieser soll von 15.30 bis 16 Uhr stattfinden, anschließend findet die Siegerehrung statt.

Für Besucher wird der Spaß im Vordergrund stehen, verspricht Kristine Helmerichs. Natürlich können die Hochlandrinder genau in Augenschein genommen werden. Essen soll es auch geben – und zwar Bratwurst, natürlich vom Highland Cattle. Außerdem kann man sich im Baumstammweitwurf versuchen oder einem Dudelsackspieler lauschen. Dafür werden Mitglieder von High­land Games Bremen vor Ort sein.