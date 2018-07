Glückliche Gesichter bei der Spendenübergabe in Brinkum: Daniela Gräf, Leiterin des Mehr-Generationen-Hauses (Mitte), freut sich über die Spende von Sarah Bösche von der Etelser Käsewerk GmbH und Volker Twachtmann, 1. Vorsitzender des Radsportclubs Stuhr.

Ihnen standen die Veranstalter der Benefizaktion, die Etelser Käsewerk GmbH und der Radsportclub (RSC) Stuhr, zur Seite: Etliche Mitglieder des RSC Stuhr strampelten die rund 90 Kilometer mit, Hauptsponsor und Mitveranstalter Etelser war für die Verpflegung zuständig.

Die sportliche Anstrengung hat sich gelohnt: 900 Euro kamen bei der Spendentour zusammen. Dafür wurde die Startgebühr in Höhe von fünf Euro von Etelser pro Teilnehmer auf 20 Euro aufgestockt. Gemeinsam überreichten jetzt Sarah Bösche vom Etelser Käsewerk und Volker Twachtmann, 1. Vorsitzender des RSC Stuhr, die Spende an Daniela Gräf, die Leiterin des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) Stuhr-Brinkum.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Benefizaktion die Arbeit des Mehr-Generationen-Hauses unterstützen können“, sagte Sarah Bösche. „Für uns als Familienunternehmen ist es wichtig, sich hier in der Region zu engagieren und mit den Menschen verbunden zu sein.“ Volker Twachtmann sagte: „Die Teilnahme an der ersten Tour d‘Etelser war überwältigend. Wir freuen uns sehr, wenn wir mit der Unterstützung so vieler Teilnehmer dem Mehr-Generationen-Haus helfen können.“

Die Spende kommt den Veranstaltungen mit Geflüchteten im MGH zugute. „Unterstützt werden zum Beispiel die Sprechcafés, in denen deutsche Muttersprachler mit Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder Eritrea, die unsere Sprache erlernen oder üben möchten, arbeiten“, erklärte Gräf. Auch der Spieletreff für Kinder aus aller Welt kann sich gerade jetzt im Sommer über neue Outdoor-Spielsachen freuen. Zudem kann der neu gegründete, monatliche Patentreff für Geflüchtete die Zuwendung gut gebrauchen, beispielsweise für Info-Materialien.

„Denn alle diese Angebote sind für die Teilnehmer kostenlos“, sagte Daniela Gräf. „Wir sind sehr glücklich über die Spende, mit der wir die Ehrenamtlichen bei ihrer wertvollen Arbeit unterstützen können.“