War selbst Zeuge des Terroranschlags auf den World Trade Center am 11. September 2001: Schauspieler Peter Sarsgaard. In letzter Zeit macht er die Erfahrung, dass man ihm dies öfter nicht glaubt. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Die aufwendige Amazon-Serie „The Looming Tower“ erzählt ab 9. März die Vorgeschichte des amerikanischen Terrortraumas vom 11. September 2001. Vorlage der zehnteiligen Erzählung ist das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Sachbuch „The Looming Tower“ von Lawrence Wright, der für die Recherche seines Standardwerkes mehr als 400 Interviews in aller Welt führte. Für Peter Sarsgaard („Kennedy“, „Blue Jasemine“), der neben Jeff Daniels die Hauptrolle spielt, ist der Gegensatz zwischen der Genauigkeit des Buches und der aktuellen Realität in den USA frappierend. „Ich war selbst in New York, als es passierte“, erzählt Sarsgaard, der mit seiner Frau Maggie Gyllenhaal und mittlerweile zwei Töchtern noch heute in New York lebt. „Ich befand mich ganz in der Nähe, an der Ecke West Broadway und Canal Street. Ich sah eines der Flugzeuge in die Türme krachen. In letzter Zeit passiert es mir öfter, dass ich davon erzähle und mir Menschen widersprechen, es wäre gar nicht so gewesen. Diese Leute behaupten, die Regierung hätte den World Trade Center in die Luft gesprengt oder ähnlichen Mist.“ Für den 46-jährigen Sarsgaard, der in „The Looming Tower“ einen CIA-Analysten spielt, sind solche Erlebnisse stellvertretend für den gegenwärtigen Umgang mit der Wahrheit in seinem Heimatland zu betrachten. „Verschwörungstheorien stehen heute höher im Kurs als die Wahrheit. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dies in Amerika je der Fall war. Der gegenwärtige Präsident hat viel zu dieser Situation beigetragen.“