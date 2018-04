Der Sonnabend, 30. Juli, steht noch mal im Zeichen der Königinnen und der Könige des Jahres 2015. Ab 13.30 Uhr marschieren alle Jugendlichen, Schützendamen und Schützen des Vereins unter der Begleitung des Musikzuges Munster zur Straße Im Knippsande, um in der „Residenz“ des Königs aus dem vergangenen Jahr alle Majestäten abzuholen.

Beim Festzelt auf dem Hof vom Eichenkrug Früchtnicht angekommen, beginnen die Wettbewerbe mit dem Preisschießen und dem Medaillenschießen sowie dem Königschießen in allen Klassen. Außerdem wird das Preußisch-Eylau-Schießen für das Verdener Schützenfest angeboten. In diesem Jahr werden die Preise für die Jugendlichen zwischen zwölf und 14 Jahren wieder im Wettschießen mit dem Luftgewehr ausgetragen. Für die Schüler liegt das Lichtpunktgewehr zum Medaillenschießen bereit. Damit die Kinder sich austoben können, wird eine Hüpfburg aufgestellt. Am Abend ab 20 Uhr ist dann Stimmung beim Festball mit „Michel & The Starfighters“ bei freiem Eintritt.

Das Aufstehen wird einigen schwerfallen, aber um 9 Uhr gibt es am Sonntagmorgen einen „Kater-Brunch“. Um 10.30 Uhr beginnt die Proklamation der Schützenköniginnen und Schützenkönige. Für 12.30 Uhr ist der Ausmarsch zu den neuen Königen geplant, unter Begleitung vom Fanfarenzug Achim. Das Preis- und Medaillenschießen wird am Nachmittag fortgeführt, auch das Preußisch-Eylau-Schießen. Am Abend ist dann der Königsball mit dem DJ-Team Sound-Patrol. Er beginnt um 20 Uhr mit dem Ehrentanz der neuen Könige.