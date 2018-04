Niedersachsen

Äcker sollen bezahlbar bleiben

Peter Voith

Bauernland in Bauernhand: Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer sagt Bodenspekulanten den Kampf an. Er will per Gesetz eine Preisbremse für Ackerflächen einführen.