Die Demonstration der Macht des Militärs ist in Kairo allgegenwärtig. Fährt man vom Flughafen in die Innenstadt, so reiht sich eine Kaserne an die andere, ein Offiziersclub scheint dem anderen Konkurrenz zu machen. Es gibt Restaurants, Nachtclubs und Hotels nur für Militärangehörige. Die Gebäude sind prunkvoll und in bester Lage. Schnell wird dem Besucher klar, wer in Ägypten tatsächlich das Sagen hat. Experten sagen, die Armee sei in 40 Prozent aller wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes involviert. Was allerdings immer wieder durch Armeesprecher dementiert wird. Sicher aber ist, dass die Militärs ein Milliardenvermögen angehäuft haben, seit sie 1952 eine Revolution gegen die Monarchie und die britische Mandatsmacht durchführten und seitdem nahezu uneingeschränkt an der Macht sind.

Nur zwei Mal wurde diese Stellung bedroht. Als Langzeitpräsident Husni Mubarak, selbst ein Militär, seinen Sohn Gamal als seinen zivilen Nachfolger aufbauen wollte. Und als der erste frei gewählte Präsident Mohamed Mursi kurzerhand hohe Generäle des Militärrats in den Ruhestand schickte. Beide entmachteten Präsidenten stehen nun vor Gericht.

„Die Frage ist nicht, in welchen Sektoren die ägyptische Armee wirtschaftlich tätig ist“, sagt Robert Springborg, Professor an der Marine-Hochschule in Kalifornien. „Die Frage ist, in welchen Bereichen sie nicht investiert.“ Die Armee ist omnipräsent. Sie unterhält Hühner- und Rinderfarmen, produziert Möbel, Baby-Pampers und Pasta, verkauft Autos und Zement, baut Brücken. Doch auch Springborg will keine Zahl nennen für den Anteil des Militärs an der ägyptischen Wirtschaft. Zwischen zehn und 45 Prozent ist seine Prognose. „Das Feld ist zu komplex.“ Man könne aber davon ausgehen, dass sich etwa 14 Großbetriebe gänzlich in der Hand der Generäle befänden. Ansonsten gäbe es Beteiligungen vielschichtiger Art, was kaum nachzuvollziehen sei.

Nie musste das wirtschaftliche Engagement der Armee in Ägypten offengelegt werden. Die Militärs sind niemandem Rechenschaft schuldig. Ihr Etat unterliegt keinerlei unabhängiger Kontrolle. Das hat sich auch mit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung nicht geändert. Das Militärbudget bleibt weiterhin autonom. Die Armee ist zum Staat im Staate geworden. Lediglich die Militärhilfe aus Washington an die Generäle in Kairo mit 1,3 Milliarden US-Dollar jährlich ist bekannt. Sie muss im Haushalt der Vereinigten Staaten offen ausgewiesen werden.

Mit über 700000 Mann ist die ägyptische Armee die größte sowohl auf dem afrikanischen Kontinent, als auch in der arabischen Welt. Im weltweiten Vergleich nimmt sie Platz zehn ein. Als Wehrpflichtigenarmee ist sie fest im Volk verankert und mit den Jahren zur Identifikationsfigur der Nilbewohner geworden. Nur so ist es zu verstehen, dass „das Volk und die Armee Hand in Hand gehen“, wie der Slogan der Revolution 2011 gegen Mubarak verhieß, der auch während der Massenproteste gegen Mursi zwei Jahre später wieder auflebte. Für Europäer ungewohnt, ließen sich Ägypter mit Soldaten vor Panzern fotografieren, umarmten Offiziere Kleinkinder auf Militärfahrzeugen. Die Armee ist Ägyptens heilige Kuh, die fast alles darf, der man fast alles nachsieht und die nie geschlachtet wird. Das Vertrauen der Mehrheit der Ägypter in ihre Armee ist nahezu grenzenlos. So glauben auch die meisten, dass die Generäle sie schützen und das Land in eine Demokratie führen werden.

Das liegt nicht nur an der Wehrpflicht, sondern auch an den wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen, die bis in die unteren Schichten der Gesellschaft reichen. Wer Geschäfte machen will, kommt an den Militärs nicht vorbei.