Air Berlin: Hauptstadtflughafen so früh wie möglich öffnen

Berlin (dpa) - Air-Berlin-Chef Hartmut Mehdorn hat davor gewarnt, die Eröffnung des Hauptstadtflughafens zu weit hinauszuschieben. «Hoffentlich kommen die schnell in die Hufe», sagte Mehdorn, einen Tag vor der nächsten Aufsichtsratssitzung des Flughafens. Der Neubau müsse so früh wie möglich in Betrieb gehen. Dazu, ob der zuletzt anvisierte Termin 17. März 2013 zu halten sei, wollte Mehdorn sich nicht äußern. Er vertraue darauf, dass den Betreibern selbst daran gelegen sei, frühzeitig mit dem Flughafen Geld zu verdienen.