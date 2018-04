Die Bremer Stadtmusikanten, ein Akkordeonorchester, kommt am Sonnabend, 1. März, um 19.30 Uhr zu einem Konzert in die Varreler Gutsscheune. Am darauf folgenden Sonntag, 2. März, treten die Musiker dort erneut auf, dann allerdings schon ab 15.30 Uhr. Auf dem Programm steht eine Mischung aus Pop und Klassik. Am Sonnabend, 8. März, findet dann auf dem Gut von 15 bis 17 Uhr ein Frauenkleiderflohmarkt statt.