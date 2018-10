Damit sollen alle Kinder der Klassen eins bis sechs und der Kindergärten zu zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen motiviert werden. Im letzten Schuljahr wurden in den Klassen insgesamt 4448 Doppelzahnkarten verteilt. Nun soll die Aktion in allen Grundschulen in Stuhr, Weyhe und Syke anlaufen. und zusätzlich 4000 Schüler erreichen.