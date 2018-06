Allein mit zwei Gitarren und ihren Stimmen zelebrieren die in Berlin lebenden Brüder Andreas und Matthias Pietsch unter dem Namen Tidemore Akustikpop, der tief berührt und zugleich vertraut und klangvoll anmutet. So einfach die Besetzung, so erstaunlich ist ihr vielschichtiger Sound. Mit überschaubaren Mitteln kreieren die beiden ausgefeilte Arrangements. Die Brüder spielen ihre Akustikgitarren wie eine Rockband. Darüber setzen sie mit harmonischem Feingefühl einen oft mehrstimmigen Gesang, der auch mal bis zum Falsett reicht.

2011 erschien mit „Not My World“ ihr Debütalbum. Das neue Werk „By The Sea“, das seit Ende September auf dem Markt ist, geht produktionstechnisch einen großen Schritt weiter und besticht durch einen besseren Sound. Erstmalig gibt es zudem auch deutschsprachige Songs und Pianoklänge zu hören. Textlich bleiben sich Tidemore treu und geben mit teils abstrakter Poesie einen Einblick in ihre Erlebnisse.

In Bremen treten die Brüder bei der Sonntagnachmittags-Akustikreihe „Cake & Tunes“ zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen in der Schwankhalle auf.

„Cake & Tunes“ mit Tidemore: am morgigen Sonntag ab 15 Uhr in der Schwankhalle. Der Einritt ist frei.