Da kann man natürliche Holztöne intensiv erleben. Oder leuchtende Farben bestaunen, deren Deckkraft die ursprüngliche Holzstruktur überlagert. Der Gestaltung des eigenen Wunsch-Carports sind keine Grenzen gesetzt. Holzcarports gibt es in unzähligen Ausführungen. Flexibel in Größe, Bedachung, Farbe und vielem mehr.

Moderne Systemcarports aus Holz erfüllen optische Erwartungen, unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten. Sie sind baulich so flexibel, dass sie sich an jedes Haus und nahezu jedes Gelände anpassen lassen. Ob freistehend, in direkter Verbindung mit dem Gebäude, als Einzel- oder Doppelstellplatz. Wer über genügend Fläche verfügt, kann sich auch ein Großraumcarport im XXL-Format bauen. Mit einer Breite von sieben Metern bietet es Platz für bis zu drei Fahrzeuge. Oder man plant zwei Stellplätze und nutzt die eingesparte Fläche zum Einbau eines seitlichen Geräteraums oder Holzlagers. Den Raum kann man nach Belieben aufteilen, weil es über die gesamte Carportbreite keine Mittelpfosten gibt.

Nun soll ein Carport nicht nur praktisch sein und gut aussehen, es soll auch möglichst lange halten. Die Haltbarkeit kann beeinträchtigt werden, wenn sich Regenwasser an sensiblen Stellen ansammelt. Achten Sie deshalb darauf, ob und wie das Wasser abgeleitet wird. Die Neigung des Carportdachs allein bietet noch keinen zuverlässigen Schutz. Empfehlenswert ist zum Beispiel der Verbau von gehobelten und gerundeten Qualitätshölzern und der Einsatz von Alu-Profilen auf den Wetterkanten. Somit wird Staunässe ausgeschlossen.

Weitere Informationen gibt es unter www.holzwelt-graef.de

sowie www.scheerer.de.