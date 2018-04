Es werden nicht überall die gleichen Schulbücher benutzt. Foto: Jens Wolf (dpa)

Die Schüler in Bayern sollen zum Beispiel nicht etwas ganz anderes lernen als die in Hessen. Wenn es um wichtige Entscheidungen in der Schulpolitik geht, hört man oft von der Kultusminister-Konferenz, kurz KMK. So heißt ein Zusammenschluss von Politikern, die sich in den Bundesländern um Bildung kümmern. Sie sind für Schulen, Universitäten, Forschung, Bildung und Kultur zuständig. Die KMK soll etwa dafür sorgen, dass die Schulabschlüsse aus den verschiedenen Ländern miteinander vergleichbar sind. Um sich abzustimmen, treffen sich die Politiker mehrmals im Jahr.