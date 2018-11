Nachwuchs gegen die Generation Trittin/Roth: Das Gerangel der Grünen um die Spitzenplätze auf der Kandidatenliste für die Europawahl beherrscht den heute beginnenden dreitägigen Parteitag in Dresden. Am Ende werden die Altvorderen Rebecca Harms und Reinhard Bütikofer sowie ihre Herausforderer Ska Keller und Sven Giegold wohl gut verteilt auf den Listenplätze eins bis vier der Öko-Partei landen. Ein Tandem aus „Alt und Jung“ oder – wie es beschwichtigend heißt – eine „Mischung aus Erfahrung und Erneuerung“ gibt es also auf jeden Fall.

Wegen der Kampfabstimmungen tritt ein anderes Thema beinahe in den Hintergrund: Der Kurs der Grünen nach der Schlappe bei der Bundestagswahl im September, für den sich die neue Parteiführung Rückendeckung erhofft. Das vor mehr als drei Monaten gewählte Führungsduo Simone Peter und Cem Özdemir sowie die Fraktionschefs im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, wollen die Basis auf die Rolle der Grünen einschwören – im Bund als kleine Oppositionspartei gegen die übermächtigen Groß-Koalitionäre, in Abgrenzung von den Linken.

Als Lehre aus dem letzten Wahldebakel stehen urgrüne Themen wie Klima-, Verbraucher- und Datenschutz wieder im Vordergrund, ebenso Bürgerrechte und ein klarer Pro-Europa-Kurs. Die Grünen setzen auf Angebote und Kompromisse statt auf lautstarke Frontalopposition. Stichwort ist hier die Energiewende. So gab sich das Spitzenquartett bisher zurückhaltend – statt auf stur zu schalten und reflexartig gegen alles zu sein, was vom schwarz-roten Regierungsbündnis kommt. Von Fundamentalkritik à la Linke wollen sich Özdemir/Peter & Co. absetzen, sich dabei aber nicht verzetteln. Die Grünen bauen aber auch auf einen „Zipfel Macht“. An sieben Landesregierungen sind sie beteiligt und können im Bundesrat mehr als nur mitreden.

Genug Kontroversen – unabhängig vom Postengerangel – wird es auch so geben in Dresden. 600 Änderungsanträge liegen zum Entwurf der Parteispitze für das Europawahl-Programm vor. Was geradezu gemäßigt ausfällt für grüne Verhältnisse. Zum Vergleich: Zur Bundestagswahl waren es 2600. Streit ist programmiert – in der Außenpolitik etwa zur Frage von Militäreinsätzen, einer europäischen Armee oder zur Forderung nach einem föderalen Bundesstaat Europa. Hoch her gehen dürfte es in der Debatte über das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Natürlich lehnen die Grünen unisono schlechtere ökologische und soziale Standards ab. Bei den Vorgaben für eine Verhandlungsstrategie gehen die Meinungen aber teils weit auseinander – von lediglich roten Linien über ein Aussetzen der Gespräche bis hin zu einer Totalblockade.

Ob die Rechnung des Grünen-Quartetts aufgeht, man als pragmatische Partei punktet und Stammwähler zurückgewinnt, wird sich zeigen. Der bis Sonntag dauernde Parteitag in Dresden ist zumindest ein erster Test, ob auch die Basis mitzieht. An der Spitze haben es Göring-Eckardt, Hofreiter, Peter und Özdemir bisher jedenfalls geschafft, den neuen Kurs ohne öffentlichen Streit und Konflikte zu fahren. Was schon ungewöhnlich genug ist im Berliner Politikbetrieb – und für diese Partei allemal.