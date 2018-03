Die Sportler des TSV Neu Sankt Jürgen machen sich am Sonnabend, 4. Januar, wieder auf den Weg durch die bekannten Bereiche, um Altpapier einzusammeln. Die gut geschnürten Bündel sollten bis 9 Uhr sichtbar am Straßenrand liegen. Für Selbstanlieferer stehen wie gewohnt Container in der Jan-Weber-Straße bereit.