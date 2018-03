Android in allen Lebenslagen: Dank einer Papp-Konstruktion wird aus dem Smartphone ein Stereoskop. Dies ist nur eine der Neuheiten, die auf der Google I/O vorgestellt wurde. (Andrej Sokolow, dpa)

Android überall: Google will sein dominierendes Smartphone-System nun auch in Armbanduhren, Autos und im Wohnzimmer etablieren. Zum Start der Entwicklerkonferenz Google-I/O demonstrierte der Internet-Konzern, wie verschiedene Geräte der Plattform einander ergänzen können. Neu ist die Plattform Android TV, die Filme, Videos und Spiele auf den Fernseher bringen soll. Mit Android Auto stellt Google eine spezielle Version des Betriebssystems für Fahrzeuge bereit. Für Smartphones und Tablet Computer gibt es die nächste Android-Variante mit dem Codenamen „L“. Sie bekommt ein stark überarbeitetes Design.

Google will zudem mit einer neuen Plattform für günstige Android-Telefone die Spitzenposition seines Betriebssystems im Markt weiter ausbauen. Das Referenzdesign „Android One“ soll Geräte zum Preis von 99 Dollar ermöglichen, kündigte Google-Manager Sundar Pichai zum Auftakt der Entwicklerkonferenz an.

Google war bei der mehr als zweieinhalb Stunden langen Eröffnungs-Keynote besonders bemüht, das Zusammenspiel der verschiedenen Android-Geräte zu demonstrieren. So sieht man auf der Computeruhr, wer gerade anruft, und kann sogar das Gespräch ablehnen, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen.

Android Auto bringt die vom Smartphone bekannte Bedienung auf die Displays der Fahrzeuge. So kann man zum Beispiel auf Musik oder ausgewählte Apps zugreifen. Der Konzern gab am Mittwoch 40 neue Partner bekannt, darunter Audi, Volkswagen, Opel, Renault, Fiat und Volvo. Software-Entwickler können spezielle Apps für das Auto schreiben. Mit Android TV macht Google den nächsten Anlauf, auch die Unterhaltung im Wohnzimmer zu übernehmen. Das erste Konzept Google TV war vor einigen Jahren unter anderem an einer zu komplexen Bedienung gescheitert. Android TV soll nun unter anderem mit Sprachsteuerung funktionieren.

Die neue Android-Version „L“ bekommt verbesserte Funktionen unter anderem bei aktiven Benachrichtigungen, die laufende Apps wie Spiele nicht unterbrechen. Sie unterstützt Chips mit 64-Bit-Technologie. Erstmals sollen auch Android-Apps auf Notebooks mit Googles zweitem Betriebssystem Chrome laufen. In der Plattform Google Fit werden Fitness- und Gesundheitsinformationen von verschiedenen Geräten zusammengeführt. Für Gadgets wie Armbänder mit Schrittzähler gibt es Schnittstellen.

Die Ankündigungen waren zu einem großen Teil bereits vorher durchgesickert. Die Börse reagierte trotz fehlender Überraschungen wohlwollend mit einem Plus von knapp 2,5 Prozent. Android hat einen Anteil von etwa 80 Prozent am Smartphone-Markt. Es gibt circa eine Milliarde aktiver Nutzer von Android-Geräten.

Die Präsentation wurde kurz von einem Demonstranten unterbrochen, der Google als „totalitäres Unternehmen“ anprangerte. „Google baut Roboter, die Menschen töten“, rief er im Saal. Das war ein Hinweis auf die Übernahme der Firma Boston Dynamics, die auch an Robotern für das US-Militär forscht. Zuvor hatte sich eine Lehrerin vor die Bühne gestellt und behauptet, sie werde von einem bei Google beschäftigten Juristen aus ihrer Wohnung herausgedrängt. Google-Chef Larry Page, der mit den Entwicklern im Publikum der Keynote saß, reagierte gelassen. „Wir sind in San Francisco, also erwarten wir das“, sagte er der „New York Times“.