Thomas de Maizière (MICHAEL KAPPELER, dpa)

Er forderte die Einführung eines Haftgrundes „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer erklärte: „Es zeigt sich, wie wichtig es ist, dass die Zuwanderer der Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit lückenlos überprüft werden, unter Beiziehung unserer Nachrichtendienste.“ Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer beklagte, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst hätten derzeit keinen Zugriff auf die Kerndatei, in der seit diesem Jahr Angaben registrierter Flüchtlinge gespeichert seien.

Stephan Mayer (Gregor Fischer, picture alliance / dpa)

Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka betonte, es sei „gut, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wieder zu einer Einzelfallprüfung zurückgekehrt ist und es eine umfassende Kerndatenbank mit den relevanten Informationen zu den bei uns lebenden Flüchtlingen gibt“. Der sächsische Linken-Vorsitzende Rico Gebhardt warnte am Montag vor einem Generalverdacht. Er dankte dem syrischen Hinweisgeber, „der der die Festnahme tatkräftig ermöglicht hat“. Gebhardt rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und auf Verständigung mit Muslimen zu setzen. „Terroristen leben davon, dass wir Angst haben und andere ausgrenzen. Das treibt Menschen in die Radikalisierung und sorgt für Terror-Nachwuchs.“

Tatsächlich hielten die Behörden mit Registrierung und Überprüfung der Flüchtlinge aufgrund der hohen Fallzahlen und fehlender Infrastruktur lange nicht Schritt. Inzwischen bemühen sie sich jedoch, jeden Flüchtling einem Sicherheitscheck zu unterziehen. Grundlage dafür ist das seit Februar geltende Datenaustauschverbesserungsgesetz. Geschaffen wurde erstmals ein bundesweit geltendes System mit den persönlichen Daten von Asylsuchenden. Die Angaben werden mit den Datenbanken von Sicherheitsbehörden abgeglichen. Zwar wird die automatisierte Datenübermittlung an Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, Militärischen Abschirmdienst, Bundes- und Zollkriminalamt momentan technisch erst noch aufgebaut. Derzeit würden relevante Fälle aber anders übermittelt, heißt es.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist schließlich im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum vertreten, aus dem der Hinweis auf den in Leipzig festgenommenen Flüchtling kam. Umgekehrt beobachtet der Verfassungsschutz, was sich in und vor Flüchtlingsunterkünften tut. Dies gilt der Suche nach Gefährdern genauso wie etwaigen Anwerbeversuchen durch Islamisten. Freilich ist es den Sicherheitsbehörden kaum möglich, etwas über das Vorleben der Flüchtlinge zu erfahren. Diese Lücke lässt sich kaum schließen.

Derweil hat das Bundesinnenministerium einen Gesetzentwurf für schärfere Abschieberegeln bei Gefährdern auf den Weg gebracht. Ministeriumssprecher Johannes Dimroth teilte am Montag mit, dieser sei bereits am vergangenen Freitag in die Ressortabstimmung gegangen und habe daher mit dem Fall Chemnitz nichts zu tun. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte in seinem im August vorgestellten Sicherheitspaket vorgeschlagen, einen Haftgrund der „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ zu schaffen, um Gefährder künftig in Abschiebehaft nehmen zu können. Es geht also um Menschen, die bereits zur Ausreise verpflichtet wurden, etwa weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde oder sie straffällig geworden sind. Eine präventive Haft für Menschen mit Bedrohungspotenzial, die ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, ist damit nicht gemeint. Die Zahl der islamistischen Gefährder wird mit rund 500 angegeben.