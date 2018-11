Freier Internetzugang an öffentlichen Plätzen würde Langwedel aus ihrer Sicht zudem – insbesondere für junge Menschen – äußert attraktiv machen und wäre ein absoluter Standortvorteil. „Langwedel sollte als innovativer Vorreiter in der digitalen Infrastruktur vorangehen und seinen Bürgern das bieten, was in den meisten europäischen Ländern schon lange und flächendeckend umgesetzt wurde“, heißt es in dem Antrag der CDU außerdem.