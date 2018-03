Der Vatikan hat ein verbreitetes Unbehagen von Gläubigen an der Kirchenlehre zu Ehe, Familie und Sexualität eingeräumt. Weltweit könnten viele Menschen nicht verstehen, warum etwa wiederverheiratet Geschiedenen die Kommunion verweigert werde, ehemalige Priester aber dazu zugelassen seien. Katholiken fühlten sich frustriert und ausgegrenzt, heißt es in einem Arbeitspapier für das erste von zwei Bischofstreffen zum Thema Familie, das am Donnerstag im Vatikan vorgestellt wurde.