Abstrakte Impressionen – so lautet der Titel einer Ausstellung von Ada Saliner im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10. Von Freitag, 27. September, bis Donnerstag, 31. Oktober, zeigt die Künstlerin ihre neuen Werke. Seit 1997 arbeitet Ada Saliner, die ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen dem Publikum präsentiert hat, im Künstlerhaus am Güterbahnhof. In der aktuellen Ausstellung im Bürgerzentrum Neue Vahr wird sie abstrakte Acrylbilder zeigen. Ihre sehr farbig dargestellten Kunstwerke zeigen nicht etwa einzelne Details, sondern großflächige Emotionen. Neben bunten Bildern, die sich mit der Sehnsucht nach Weltfrieden beschäftigen, werden auch zwei großformatige Kriegsbilder gezeigt. Zur Einführung am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr spricht Anna Athenstädt, Ivan Josefovics sorgt an diesem Abend für den musikalischen Part.