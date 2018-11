Der Spielort passte ins Bild. Dinklage befindet sich mitten in der Norddeutschen Tiefebene, und auch die Oberliga-Handballerinnen des TuS Komet Arsten sind mit ihrem Gastspiel beim Tabellenvierten an einem neuen Tiefpunkt angekommen. Das Schlusslicht erlitt beim TV Dinklage mit 15:33 (7:13) kräftigen Schiffbruch. Die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt betragen damit fast null.

„Meine Mannschaft hat nicht gekämpft und in der Abwehr keine Einstellung gefunden“, bemängelte Arstens Trainer Marc Winter. Für ihn selbst ist nach dieser Saison bei TuS Komet auf jeden Fall Schluss: Nach 14 Jahren im Verein nimmt er seinen Hut.

Seine Abschiedstournee durch die Hallen wird ihm alles andere als versüßt. „Ich habe in dieser Saison nicht einmal hintereinander mit derselben Mannschaft gespielt“, beklagt er sein unsägliches Pech. Das galt auch nach dem Heimsieg im Hurra-Stil über den TV Cloppenburg: Pia Wefer (Adduktorenentzündung), Michaela Stahlkopf (Bauchmuskelzerrung) und Bente Rave (Schleimbeutelentzündung im Knie) fallen längerfristig aus, sodass die Gäste praktisch mit dem letzten Aufgebot in Dinklage auftauchten und auch prompt untergingen.

In der ersten Viertelstunde gelang den Gästen nur ein einziger Treffer zum 1:7, danach warfen sie sich kurzzeitig auf 7:11 an die Niedersachsen heran (23.). Als sie anschließend in Überzahl zwei Hochkaräter nicht nutzten und Dinklage sich zur Pause auf 13:7 absetzte, stellten die Bremerinnen ihren Widerstand allmählich ein.

TuS Komet Arsten: Boettcher; Jarzembowski (2/1), Tuleweit, Mücke (3), Nübel (3), Meyer (1/1), Winter (1), Kahle (2), Brandt (3).

ELO