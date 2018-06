69 Prozent der Deutschen sind nach Angaben der Studie „Der Deutsche Wandermarkt 2014“ auf Schusters Rappen in der Natur unterwegs, elf Prozent davon regelmäßig. Wer das Erlebnis zu Fuß vor der Haustür sucht, findet in Schwanewede einige Angebote.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat führt Lothar Elsässer vom Seniorenbeirat Schwanewede Wanderfreunde hinaus in die Natur. „Durchschnittlich haben wir pro Wanderung 18 Teilnehmer“, erzählt er. Seit Herbst 2014 besteht die Wandergruppe des Seniorenbeirates. Das Angebot ist offen für jeden, der Lust auf Bewegung unter freiem Himmel hat. Gewandert wird vormittags, durchschnittlich zehn bis 14 Kilometer. Zwei bis drei Stunden ist die Gruppe unterwegs.

Damit liegen die Schwaneweder im Trend, den eine 2010 erstellte Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zum „Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern“ festgestellt hat. Nicht mehr Wanderungen von vier und mehr Stunden sind gefragt, sondern kürzere. Die Studie definiert auch, was eine Wanderung von einem Spaziergang unterscheidet. Spazierengehen ist danach eine spontane Aktion von durchschnittlich 1,22 Stunden. Eine Wanderung dagegen erfordert Planung, eine spezielle Ausrüstung und dauert durchschnittlich 2,39 Stunden.

Lothar Elsässer achtet bei der Streckenwahl für die Wanderungen des Seniorenbeirates vor allem auf gut befestige Wege. Vor zwei Jahren ist er mit seiner Frau von Hannover nach Schwanewede gezogen. „Um die neue Heimat kennenzulernen, sind wir viel mit dem Rad durch die Gegend gefahren.“ Die dabei erworbene Ortskenntnis kommt ihm bei der Auswahl der Wanderrouten zugute. „Unsere erste Tour führte vor zwei Jahren rund um Meyenburg“, erzählt er. Im Brundorfer Forst, in Eggestedt und auf dem Thüringer Weg in Leuchtenburg war die Gruppe unterwegs.

Elsässer schlägt gerne auch Wege abseits ausgetretener Pfade ein. Manch einheimischer Schwaneweder lernt dabei bislang unbekannte Winkel seiner Heimat kennen. „Hier war ich noch nie“, bekommt der Wanderführer schon mal zu hören. Sehenswürdigkeiten am Wegesrand wie die Gösper Mühle bei einer Wanderung in Hinnebeck oder der Schafstall in Brundorf werden gerne mitgenommen, aber nicht gezielt angesteuert. Im Vordergrund stehen die Bewegung an frischer Luft und das Naturerlebnis. Gewandert wird nicht nur in Schwanewede. Die Gruppe zieht es auch über die Gemeindegrenze hinaus. „In Hagen sind wir durch das Königsmoor gewandert“, nennt Elsässer ein Beispiel.

Die Ziele für das zweite Halbjahr stehen schon fest: Nach der Sommerpause geht es am 8. September in den Bürgerpark und Stadtwald in Bremen, am 13. Oktober durch Löhnhorst und umzu, am 10. November führt der Meyenburger Heimatkundler Wilko Jäger die Gruppe durch sein Dorf (weitere Informationen im Internet unter www.seniorenbeirat-schwanewede.de).

Die Schwaneweder Gruppe fügt sich ins Bild, das Studien von der Wander-Gemeinschaft zeichnen. Danach steigt die Lust am Wandern mit dem Alter. Laut Wanderstudie 2014 ist das Interesse bei den über 55-Jährigen am ausgeprägtesten. Sie wandern vor allem der Gesundheit zuliebe und nicht, um sportliche Höchstleistungen zu bringen. Gefragt sind kürzere, leicht zu bewältigende Strecken.

„Lange Strecken zu Fuß schaffen viele Ältere nicht mehr“, stellt Horst Wendelken von der Touristikgruppe der Naturfreunde-Ortsgruppe Vegesack fest. Früher waren ausgedehnte Wanderungen bei der Touristikgruppe an der Tagesordnung. Doch die Mitglieder sind älter geworden, deshalb hat die Gruppe ihre Aktivitäten verlagert: Statt stundenlangen Wanderungen durch die Natur werden halb- oder ganztägige Ausflüge mit Spaziergängen und Besichtigungen angeboten. Bei Besuchen im Heimatmuseum in Osterholz-Scharmbeck oder in einem Torfwerk bei Bederkesa geht es dann auch mal durch die Natur. Wandern mag Wendelken das aber eigentlich nicht mehr nennen. Kürzere Wandertouren anzubieten habe die Gruppe mal überlegt, aber verworfen. Der Aufwand für die Vorbereitung sei zu groß. Außerdem: „Die Leute eine Stunde an die Hand zu nehmen und durch den Wald zu führen, das ist kein Wandern mehr“, meint Wendelken.

Die Ortsgruppe möchte ihre Wanderaktivitäten wiederbeleben und hat dabei nach den Worten ihres Vorsitzenden Joachim Holtmann junge Familien im Blick. „Wir überlegen, Kinderwagen-Wanderungen anzubieten.“ Entsprechende Aktionen gebe es bereits bei Naturfreunden in Berlin und Thüringen.

Geführte Wanderungen durch Feld und Wald in Schwanewede bietet der Touristikverein der Gemeinde an. Zum Angebot gehören auch Wildkräuterführungen. Auf neun ausgeschilderten Strecken können Radfahrer und Wanderer Schwanewede außerdem auf eigene Faust entdecken. Inzwischen auch mit moderner Technik. Für 7,50 Euro verleiht die Gemeinde ein GPS-Gerät als Navigationshilfe durch Marsch, Geest und Moor.