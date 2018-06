Seine Rückkehr ins Eishockeygeschäft ist vielleicht von kürzerer Dauer als gedacht. Doch Hans Zach gibt sich vor dem fünften Play-off-Spiel seiner Adler Mannheim gegen die Kölner Haie heute Abend ganz entspannt. So viel hat Zach erlebt, dass ihn auch sein möglicherweise letzter Auftritt an der Bande nicht aus der Fassung bringt. „Sehr gut“, antwortete Zach knapp auf die Frage, wie er derzeit schlafe.

Mit 1:3 liegen seine Mannheimer in der Viertelfinal-Serie zurück. Einmal noch verlieren, und Zach geht kurz vor seinem 65. Geburtstag am Sonntag zurück in den Ruhestand. Dabei war der Bad Tölzer erst vor rund zwölf Wochen wieder aufgetaucht und hatte den Posten beim baden-württembergischen Traditionsverein übernommen. „Das Spiel am Mittwoch wird natürlich das schwerste für uns“, sagte Zach. Aber noch könne man das Aus ja vermeiden. Wie? „Indem man drei Spiele gewinnt, so einfach ist das“, sagte er.

Das Rezept des früheren Bundestrainers scheint einfach. „Am besten ist es, ihnen die Wahrheit zu sagen, wie es ausschaut“, beschrieb Zach die Ansprache an seine Profis. Ab und an tigert der Trainer noch immer hinter der Bank herum, während seine Spieler auf dem Eis versuchen, seine zumeist defensive Taktik umzusetzen. Passt ihm etwas nicht, nimmt er sich manchen Spieler direkt vor. „Wir Bayern verstehen die direkte Ansprache und nehmen das nicht übel“, sagte Martin Buchwieser, Spieler der Adler und wie Zach gebürtig aus Bayern, kürzlich.

Zach hat die Mannheimer trotz des drohenden Ausscheidens stabilisiert und ist zufrieden mit seinem Team. „Sie haben ihre Sache bisher gut gemacht“, sagte er. Nur die Fehler müssten sie weiter abstellen. Das Duell Vierter gegen Fünfter der Hauptrunde ist das brisanteste und ausgeglichenste Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga. Nur ein Tor machte in den bisherigen vier Partien jeweils den Unterschied aus, zwei Spiele endeten erst in der Verlängerung. „Einen Tick“ seien die Kölner „cleverer und besser“ gewesen, befand Zach. Enttäuscht sei er auch bei einem Saisonende nach Spiel fünf nicht. Schließlich würden seine Mannheimer gut arbeiten. Zumindest die Mannheimer Verantwortlichen hatten sich das Comeback des Trainers aber sicher anders vorgestellt. Seit sieben Jahren warten sie auf einen Titel.

Für die Zeit nach der Saison hat Zach den gemeinsamen Urlaub mit seiner Frau auf den Kanarischen Inseln längst geplant. Mit dem Trainer-Job soll dann wieder Schluss sein. Daran, sagte Zach gestern, gebe es auch nichts zu rütteln.