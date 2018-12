Luftverkehr

Aufsichtsrat des Hauptstadtflughafens berät über Starttermin

Schönefeld (dpa) - Der Aufsichtsrat des neuen Hauptstadtflughafens berät heute über die Mehrkosten und den verschobenen Eröffnungstermin des Großprojekts. Dass die ersten Flugzeuge wie geplant am 17. März 2013 am BER abheben, wird immer stärker bezweifelt. Nach Einschätzung aus Gesellschafterkreisen wird allerdings erst Mitte September feststehen, ob der Termin zu halten ist. Die Mehrkosten für den Flughafen liegen bei bis zu 1,17 Milliarden Euro. Der Aufsichtsrat hofft auf staatliche Zuschüsse. FDP-Bundestagsfraktionschef Rainer Brüderle lehnte das in der «Berliner Morgenpost» ab.