„Wir spielen diesmal nicht gegen den Abstieg, wir peilen einen Mittelplatz an“, sagt Holger Haase, der Mannschaftsführer des KSC Störtebeker Bremen. Zum Saisonauftakt in der 2. Kegel-Bundesliga muss der Vorjahresneunte zunächst auswärts antreten, am Sonnabend in Husum und einen Tag später beim Verein Itzehoer Sport Kegler. „Gewinnen werden wir dort nicht, aber der Zusatzpunkt ist jeweils möglich“, sagt Haase, der mit seinen Teamkameraden bereits in die dritte Zweitligasaison geht und erneut auf eine starke Mannschaft zurückgreifen kann. Manfred Thoden, amtierender deutscher Meister Herren B, Dennis Krol, deutscher Vizemeister Herren, sowie der deutsche Vorjahresmeister Herren C, Heinz Rybka, bilden das Gerüst des Teams, das durch Nils Stehmeier, Ingo Behrens, Martin Schnitker, Michael Carpenedo, Heiko Blank und Holger Haase komplettiert wird.

Die Frauen des KSC Carat Bremen reisen zum Saisonauftakt in der 1. Bundesliga nach Brunsbüttel, wo sie gegen den aktuellen deutschen Meister SG Nine Pin Hamburg I und anschließend gegen den letztjährigen drittplatzierten KSK Flotte Neun Peine spielen. „Wir treffen damit natürlich gleich zu Beginn auf die beiden Titelfavoriten dieser Saison“, sagt Mannschaftsführerin Karin Thoden. „Wir werden aber ebenfalls mit einem starken Team antreten und versuchen, zumindest gezielt auf die Zusatzpunkte zu gehen.“ In der vergangenen Saison habe man gezeigt, dass man jede Spitzenmannschaft in Schwierigkeiten bringen kann – „und so kann unser Blick gegenüber der Vorsaison nur weiter nach oben gehen“, so Thoden.

Zum Waller Team gehören mit Ute Wachtendorf und Simone Grziwa zwei aktuelle deutsche Meisterinnen sowie DM-Bronzemedaillengewinnerin Thoden – drei starke Keglerinnen, die zusammen mit Anja Reinicke, Silvia Albert, der in den Kader aufgestiegenen Daniela Efler und Ute Fromm (früher Klezath) in der Liga eine starke Rolle spielen können

und wollen.