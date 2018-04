Die vergangenen beiden Wochen, sie hätten für den Hamburger SV nicht besser laufen können: Erst der glatte Heimsieg gegen das Spitzenteam Dortmund, dann der ungefährdete Auswärtserfolg im prestigeträchtigen Nordderby bei Werder. Doch nun hat der FSV Mainz 05 die aufstrebenden Hamburger kalt erwischt. Mit dem klaren 3:1 (1:0)-Erfolg verpasste das Team von Trainer Martin Schmidt den großen Ambitionen des HSV einen empfindlichen Dämpfer.

Die Mainzer halten nun mit 23 Punkten Anschluss an das oberere Tabellendrittel – fünf Partien in Serie ohne Niederlage gab es unter Schmidt noch nie. „Ich bin ein glücklicher Trainer. Man hat einen Plan gesehen, aus der sauberen Ordnung konnten wir die Konter fahren“, freute sich der Schweizer. Jairo Samperio (16. Minute/51.) hatte den FSV per Doppelschlag im Volksparkstadion in Führung gebracht, Christian Clemens (76.) erhöhte auf 3:0. Der Treffer von Johan Djourou (90.) war nur noch späte Hamburger Ergebniskosmetik.

„Ich bin enttäuscht“, sagte HSV-Trainer Bruno Labbadia nach der verpassten Chance auf den dritten Sieg in Folge. Denn: „Wir sind sehr gut ins Spiel gegangen, hatten es auch besser im Griff und haben den Ball gut laufen lassen.“ Das äußerst kuriose Tor zum 0:1-Rückstand hätte sein Team aber unsanft gebremst. Einen von HSV-Kapitän Djourou bereits abgewehrten schnellen Angriff hatte Jairo da im Liegen verwertet; der Spanier lupfte den Ball über Torhüter Jaroslav Drobny hinweg zur Führung.

Labbadia hatte seine Elf wegen der Verletztenmisere erneut auf zwei Positionen umbauen müssen: Für Pierre-Michel Lasogga, der sich im Nordderby an der Schulter verletzte hatte, begann Sven Schipplock als Sturmspitze. Den Ausfall von Torhüter René Adler (Muskelverletzung) kompensierte Drobny, der den ehemaligen Nationalkeeper zum sechsten Mal in dieser Spielzeit vertrat. Aber: Der Tscheche wirkte nicht so sicher wie sonst Adler.

Die Gastgeber begannen verhalten – erst die vom guten FSV-Keeper Loris Karius vereitelte Chance von Nicolai Müller (6.) gab den Startschuss für die Offensiv-Bemühungen. Der Ex-Mainzer Lewis Holtby (10.) probierte es mit einem Fernschuss, Michael Gregoritsch (21.) nach schnellem Umschaltspiel aus kurzer Distanz – beide aber verfehlten knapp das Mainzer Gehäuse.

Die Gäste, bei denen der Chilene Gonzalo Jara (für den gelb-gesperrten Danny Latza) und Alexander Hack (für Niko Bungert nach Muskelbeschwerden) begannen, lauerten auf Konter. Und neben der guten Offensive stand die FSV-Abwehr bestens: So wehrte Hack einen guten Schlenzer von Ivo Ilicevic (24.) ab. Als Holtby nach einer halben Stunde den Ball verlor, war Jairo sofort zur Stelle – konnte aber im Gegensatz zu der Szene bei seinem 1:0 nun nicht erhöhen. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Gregoritsch (35.) auf dem Fuß, aber der österreichische U 21-Nationalspieler vergab unbedrängt aus 13 Metern.

Der HSV kam engagiert aus der Kabine, hatte den überfallartigen Angriffen der Mainzer aber nur wenig entgegenzusetzen. Schmidt hatte seine Mannschaft bestens eingestellt – und erneut war es Jaira, der nach einem weiten Ball in die Hamburger Hälfte traf.

Sichtlich geschockt fanden die Gastgeber nicht mehr zu ihrem Rhythmus. Auch die eingewechselten Aaron Hunt und Ivica Olic konnten nichts mehr ausrichten. Im Gegenteil: Mainz erhöhte locker durch den eingewechselten Clemens.