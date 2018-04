Delmenhorst. "Der Ratsbeschluss steht", sagte Klinikum-Geschäftsführer Peter Stremmel gestern. "Sobald wir wieder genug Leute haben, können wir die Dependance öffnen." Aber momentan sind in der Kinderklinik zu wenig Ärzte im Dienst, um sowohl den Regelbetrieb im Klinikum als auch den zusätzlichen Dienst in der Josef-Stift-Exklave zu bedienen. "Die Geschäftsführung des Klinikums Delmenhorst sieht sich daher gezwungen, die Dependance im März 2013 vorübergehend zu schließen."

Es fehlt vor allem an Kinderärzten. Um den Dependance-Betrieb überhaupt möglich zu machen, setzt das Klinikum bereits auf teure Honorarärzte. Aber: Auch die haben Urlaub, auch sie werden krank, auch für sie gilt das Arbeitszeitgesetz. Mit den Ärzten, die der Kinderklinik im März zur Verfügung stehen, wäre es nicht möglich gewesen, gesetzeskonforme Dienstpläne zu schreiben. "Darauf haben wir die Geschäftsführung in einem Brief hingewiesen", erklärte Arthur Harms, Vorsitzender des Klinikum-Betriebsrats. "Wäre es zu einem Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz gekommen, hätten wir die Gewerbeaufsicht darüber informieren müssen."

Die einmonatige Schließung könnte aber auch das vorzeitige Aus der Zweigstelle einläuten, die laut den Sparvorschlägen der Verwaltung für die gerade laufenden Haushaltsberatungen sowieso Ende Juni geschlossen werden soll. Denn die Dependance ist nicht gerade ein Erfolgsmodell. Zum einen belastet sie den städtischen Haushalt pro Quartal mit rund 200000 Euro. Zum anderen wird sie so gut wie gar nicht angenommen, denn die niedergelassenen Frauenärzte überweisen ihre Risikoschwangeren nicht ans Stift, weil ihnen die Qualität der medizinischen Versorgung in der Dependance nicht ausreicht. Die Zweigstelle ist also nicht nur teuer, sondern auch fachlich umstritten. Am 6. März wird der Rat über die Zukunft der Dependance beraten und sagen, ob eine Fortführung politisch gewünscht ist. In den Krankenhäusern wird man der Zweigstelle sicherlich nicht nachtrauern, dort war niemand glücklich mit der jetzigen Lösung.

Interessant dürfte die Dependance-Debatte auch deswegen werden, weil vor allem die SPD vehement dafür gekämpft hatte, dass die Versorgung von Risikoschwangeren in der Stadt auch nach der Schließung der Frauenklinik am Klinikum gewährleistet ist und Frauen, deren Kinder zwischen der 32. und 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, zur Entbindung nicht nach Bremen oder Oldenburg fahren müssen. "Wir müssen sehen, ob wir jetzt einen anderen Modus finden", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Meyer-Garbe. Sie meint das Gedankenspiel, dass die Geburtshilfe vom Stift bis zur Eröffnung des geplanten Mutter-Kind-Zentrums ans Klinikum zieht, damit die Versorgung von Mutter und Kind unter einem Dach geschehen kann.

Teure Doppelstrukturen

Die Idee hat nur einen Haken: Sie ist sozusagen die Dependance-Geschichte mit umgekehrtem Vorzeichen. Käme es so, müsste das Stift teure Doppelstrukturen aufbauen. Denn mit der gesamten Klinik kann das katholische Krankenhaus nicht an die Wildeshauser Straße ziehen, für die Gynäkologie fehlt dort der Platz im OP.

Wie die zukünftige Versorgung von Schwangeren aussehen könnte, wird sicherlich auch der Verwaltungsausschuss bei seiner Sitzung am 28. Februar debattieren. Dort wird Peter Stremmel noch einmal berichten, warum der Betrieb der Dependance im März nicht möglich ist.