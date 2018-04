„Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden“, teilte der Pressesprecher der Bundespartei, Christian Lüth, mit. In erster Instanz werde nun das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Landesverbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss zu befinden haben, fügte er hinzu.

Höcke hatte Mitte Januar in Dresden eine Rede zum Thema Patriotismus gehalten, die in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst hat. Zugleich gab es auch innerparteiliche Kritik, unter anderem von Parteichefin Frauke Petry. Darin hatte Höcke, offensichtlich auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin bezogen, gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Höcke forderte in Dresden eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Die „dämliche Bewältigungspolitik“ lähme die Gesellschaft. Die Entscheidung für das Parteiausschlussverfahren fiel in einer Telefonkonferenz des AfD-Bundesvorstands am Montagmorgen. Nach Informationen des WESER-KURIER stimmten neun Mitglieder des Gremiums für den Antrag auf Ausschluss, darunter Petry. Mit Nein votierten vier Vorstandsmitglieder: AfD-Vize-Chef Alexander Gauland, Petrys Co-Bundesvorsitzender Jörg Meu­then, der sachsen-anhaltische Landes-und Fraktionschef André Poggenburg und der niedersächsische Landeschef Armin Paul Hampel.

„Björn Höcke hat mit seinen Äußerungen nicht nur große Unruhe in die Partei gebracht, er hat ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit geschadet“, sagte der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski dieser Zeitung. Pazderski gehört dem Bundesvorstand an und hat dort in der Telefonkonferenz am Montag gegen Höcke gestimmt.

„Mit seinen Aussagen in Dresden, mit dem Duktus und der Diktion, verschreckt Höcke das bürgerliche konservativ-liberale Lager, aber auch die, die sich von den Altparteien nicht mehr vertreten fühlen“, fügte Pazderski hinzu. Und: „Wir müssen unsere politischen Inhalte und berechtigten Forderungen so vertreten und präsentieren, dass wir für breite Bevölkerungsschichten wählbar bleiben.“ Pazderski sagte zudem, mit einigen Aussagen Höckes – etwa jener, die AfD sei in erster Linie eine Bewegung, keine normale Partei – bewege sich dieser außerhalb des üblichen Verständnisses einer parlamentarischen Demokratie.

Noch Ende Januar sah es danach aus, als könne Höcke – weitgehend unbehelligt – in der Partei bleiben. Der AfD-Bundevorstand beschloss zwar, er halte die „Einleitung von Ordnungsmaßnahmen für erforderlich“. Gleichzeitig fand zu diesem Zeitpunkt ein vorliegender Antrag für die Einleitung eines Ausschlussverfahrens allerdings noch nicht die notwendige Mehrheit.

Damit ist deutlich: Einer der wesentlichen Gründe, warum der Bundesvorstand jetzt für den Ausschluss Höckes votiert hat, ist die Angst vor dem Ansehensverlust in der Öffentlichkeit. Die AfD verliert in Umfragen. Viele im AfD-Vorstand fürchten, durch Höcke in einen starken Abwärtssog zu geraten.

Die AfD-Chefs in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Alexander Gauland und André Poggenburg, halten hingegen das Ausschlussverfahren gegen Höcke für einen kapitalen Fehler. In ihrem Lager fürchten viele, ein Ausschluss Höckes könne bis hin zu einer Spaltung der Partei führen. Gerade in den ostdeutschen Landesverbänden hat Höcke viele Anhänger.

Nicht wenige von Petrys Gegnern in der AfD bezweifeln zudem, dass es ihr beim Ausschluss von Höcke um eine klare Abgrenzung nach rechts gehe – schließlich sei sie selbst vor Kurzem erst mit der Chefin des französischen Front National, Marine Le Pen, in Koblenz aufgetreten. Ihr gehe es vielmehr darum, ihre Gegner im Machtkampf in der AfD zu schwächen. Gemeint sind: Gauland, Meuthen und Poggenburg, zu deren Bündnis auch Höcke gehört.

Ob es tatsächlich zum Parteiausschluss Höckes kommt, ist alles andere als sicher – zumal sich auch in den Schiedsgerichten Höcke-Anhänger wiederfinden dürften. Klar ist zumindest: Das Kölner Maritim-Hotel, in dem der AfD-Bundesparteitag Ende April stattfinden soll, will Höcke nicht im Haus haben.

Die Maritim-Hotelkette habe „bislang die Politik vertreten, allen Parteien und Organisationen, die sich im demokratisch legitimierten Spektrum bewegen, als Veranstaltungsort zur Verfügung zu stehen“, teilte Gerd Prochaska, Geschäftsführer Maritim Hotelgesellschaft, in einem Schreiben mit. „Jedoch haben wir unter anderem dort Grenzen gezogen, wo andere wegen ihrer Herkunft, Rasse oder Religion diskriminiert wurden, wo der Holocaust geleugnet oder sonst die Gräuel des NS-Regimes in Abrede gestellt oder verharmlost wurden“.

Bei der AfD habe man diese Grenzen bislang nicht überschritten gesehen – anders allerdings bei den Äußerungen Höckes in Dresden. Deshalb habe man Höcke ein Hausverbot erteilt. „Dies gilt auch für den Bundesparteitag im April im Maritim Hotel Köln.“

„Björn Höcke hat dem Ansehen der Partei in der Öffentlichkeit geschadet.“ Georg Pazderski, AfD-Landeschef Berlin