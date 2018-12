Die nach schweren Unruhen in Ägypten verhängte Ausgangssperre soll nun gelockert werden. Wie das Staatsfernsehen gestern berichtete, wird die nächtliche Einschränkung ab Sonnabend nur noch für fünf Stunden gelten – von Mitternacht bis fünf Uhr morgens. Derzeit beginnt die Ausgangssperre um 23 Uhr und endet um 6 Uhr morgens. Für die Freitage, an denen regelmäßig demonstriert wird, müssen die Ägypter weiterhin ab 19 Uhr zu Hause bleiben. In dem bevölkerungsreichsten arabischen Land gilt seit dem 14. August eine nächtliche Ausgangssperre.