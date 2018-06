Viehherden starben. Ein Dorf brannte fast vollständig nieder, berichtete die Feuerwehr dort. In der Gegend, in der die Brände wüten, herrschen jetzt Temperaturen um 45 Grad Celsius. Die Hitze, trockene Bäume und Gräser machen es der Feuerwehr schwer, die Flammen zu löschen. Australien liegt von uns aus gesehen auf der anderen Seite der Erdkugel. Dort ist jetzt Sommer, Brände sind in dieser Zeit nicht selten. Die Feuerwehrleute hoffen, dass die Temperaturen sinken. Das haben Wetterleute vorausgesagt. Die Brände sind dann besser zu bekämpfen.