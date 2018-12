Der Wiener Daniel Royer bejubelt den Einzug in die nächste Runde. Foto: Herbert Pfarrhofer (dpa)

Austria-Spieler Markus Suttner hatte in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte erhalten. Sollte sich die Austria auch in der letzten Ausscheidungsrunde durchsetzen, würde der Club als erster österreichischer Vertreter seit Rapid Wien in der Saison 2005/06 die Gruppenphase erreichen.

Ebenfalls in den Playoffs steht Zenit St. Petersburg nach dem glatten 5:0 über die Dänen vom FC Nordsjaelland. Roman Schirokow (26./90.+3), die Brasilianer Hulk (51.) und Danny (62.) sowie Rückkehrer Andrej Arschawin (69.) erzielten die Tore für die Russen, die die erste Partie mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Dem 44-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow genügte ein 0:0 beim schwedischen Club Elfsborg IF, um nach dem 1:0-Sieg in der ersten Partie vor heimischem Publikum die Playoffs zu erreichen. Die letzte Runde vor dem Einzug in die Gruppenphase machten am Mittwoch auch Dinamo Zagreb, Metalist Charkow, Viktoria Pilsen, Legia Warschau und der PSV Eindhoven perfekt.