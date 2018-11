Auf der „Danube Highway“ finden 1355 Autos Platz. Beladen wird sie von achtern. (Ulf Buschmann)

Kevin Dingerdissen macht fast nicht zu sehende Handbewegungen: ein Stück nach links, ein kleines bisschen noch nach rechts, dann ist es gut. Schon ist der nächste Wagen an der Reihe. Dingerdissen konzentriert sich ebenso wie der Fahrer im Mercedes-Benz GLK. Das wertvolle Stück muss rückwärts gestaut werden. Anders funktioniert es auf diesem Schiff nicht. Wo welches Auto hinkommt, verrät Dingerdissen und seinen Kollegen der Stauplan. Gleich neben ihm steht Gerrit Kaup. Er macht die gleichen Bewegungen wie sein Kollege, nur etwas ausholender.

Sascha Zobel ist Decksvorarbeiter. Er kontrolliert unter anderem die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Autos. (Ulf Buschmann)

Genau 1355 Autos passen auf die „Danube Highway“. Einmal in der Woche macht sie am Autoterminal Bremerhaven der BLG fest. Übers Kattegat werden die Autos im Bauch der „Danube Highway“ zu den Zielhäfen in der Ostsee wie dem finnischen Kotka oder dem estnischen Paldiski transportiert. Transshipment heißt diese Art der Logistik. Den sonst üblichen Weg über den Nord-Ostsee-Kanal nimmt die „Danube Highway“ nach Auskunft von Chief Sebastian Skorupinski nicht, um Wartezeiten zu vermeiden.

Transshipment gehört zu den Arbeitsfeldern des Autoterminals. Angestellt bei der BLG sind sie indes nicht alle, auch Kevin Dingerdissen nicht. Sein Arbeitgeber ist seit 2012 der Gesamthafen-Betriebsverein. Aber das stört den jungen Mann ganz und gar nicht. Ihm gefällt nach seinen Worten, „einfach auf großen Schiffen und mit schönen neuen Autos“ zu arbeiten.

Gestaut werden müssen die Wagen rückwärts. (Ulf Buschmann)

Zu jedem Fahrzeug gehört ein Code

Die 60 Fahrer dieser „Mittelschicht“ sind das Herzstück allen Verladens: Sie werden von den Taxis zu den Stellplätzen der Autos gebracht und fahren die wertvolle Fracht von dort vorsichtig zu den Schiffen. Bevor es an Bord geht, scannt ein Mitarbeiter einer Fremdfirma den zu jedem Fahrzeug gehörenden Code. Jetzt wissen die Disponenten im Operation-Center (OPC), in dem alle Fäden zusammenlaufen, dass das jeweilige Fahrzeug an Bord rollt.

Erst dann steuern die Fahrer den vorgesehenen Stellplatz im Schiffsbauch an. Gestaut werden kann auf der „Danube Highway“ nur rückwärts – „damit die Autos vorwärts wieder raus können“, sagt Decksvorarbeiter Sascha Zobel und ergänzt: „Sonst können wir Flowstow machen.“ Das heißt, die Autos könnten auch im Vorwärtsgang an ihren Platz rollen. Wenn eine Gruppe ihre Autos abgestellt hat, besteigen sie eines der Taxis und werden zum nächsten Auto gebracht.

Jeder bewegt sich vorsichtig an Bord und alle Leute arbeiten hoch konzentriert – Sicherheit ist hier oberstes Gebot. Mit ein bisschen Autos durchs Hafengebiet kutschieren hat dieser Job nichts zu tun, im Gegenteil: Um auf dem Gelände einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, greifen viel Rädchen ineinander. Die Betriebsabläufe sind hochkomplex, und die Zeitfenster sind knapp kalkuliert, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.

Das Autoterminal mit seiner Fläche von 240 Hektar und 110 000 Pkw-Stellplätzen gehört zum BLG-Geschäftsbereich Automobile. Er umfasst nicht nur den Fahrzeugumschlag, sondern auch Lagerung und technische Aufbereitung für den jeweiligen Zielmarkt. Selbst Transport- und Speditionsdienstleistungen sind Teil des Systems. Schließlich sollen die Autos die Händler erreichen. Rund 2,13 Millionen Fahrzeuge wurden 2013 umgeschlagen. In der Abteilung „High & Heavy“, also groß und schwer, waren es 1,135 Millionen Tonnen. Möglich ist dies durch zehn Liegeplätze für die großen Autotransporter, die über die Weltmeere fahren – auch Deep-Sea-Carrier genannt. Den Feederdienst, das Transshipment übernehmen die Short-Sea-Carrier wie die „Danube Highway“. Für sie gibt es acht Liegeplätze am Autoterminal, das außerdem über 14 Gleisanschlüsse mit Direktverbindungen zu den Kunden wie Daimler, VW und BMW verfügt, sowie vier Lkw-Tore.

Vom Treiben dort bekommen die Männer an Bord der „Danube Highway“ nichts mit, sie konzentrieren sich aufs Verladen. Einige der Männer an Bord haben Schablonen dabei. Sie dienen dazu, so Decksvorarbeiter Zobel, den von den Kunden vorgegebenen Abstand zwischen den Stoßstangen einzuhalten.

Er schaut immer wieder nach, ob die Leute aus seinem Team alles richtig machen. Doch ein Lächeln verrät: Hier geht alles glatt. Ab und zu kommt einer der Gruppenleiter und informiert ihn, dass eines der Decks beladen ist. Der Vorarbeiter gibt grünes Licht, einen Teil der Mannschaft schon abzuziehen. Zeit ist schließlich Geld. Das schlägt auch dann zusätzlich für die Auftraggeber zu Buche, wenn die Fahrzeuge zusätzlich gesichert, also gelascht, werden müssen. Aber jetzt, im Sommer, müsse das nicht sein, denn die See sei weitgehend ruhig, weiß Zobel.

Bis 22.30 Uhr muss die „Danube Highway“ beladen sein. Aufgehen wird der Zeitplan sicherlich, denn bevor auch nur ein Auto an Bord rollt, haben die BLG-Fachleute im OPC ganze Arbeit geleistet. „Unsere Schiffe werden sehr genau berechnet“, sagt Helge Brouwer. Zuständig dafür ist die sogenannte Steuerung, zu der das OPC gehört. Der Supervisor und seine Fahrer müssen das Ganze dann umsetzen.

Als Basis dafür, jeden Platz auf den Schiffen auszunutzen, diene eine Datenbank und ein riesiger Erfahrungsschatz, erläutert Brouwer. So müsse bei der Kalkulation unter anderem die Fahrzeit bedacht werden. Denn die Autos sind über das komplette 240 Hektar große Areal verteilt. „Teilweise stehen sie gleich am Schiff wie der ,Danube Highway‘, teilweise müssen wir sie drei Kilometer heranholen.“

Was während ihrer Schicht zu tun ist, erfahren die Frauen und Männer zu Beginn ihrer Schicht in einer Vorbesprechung. Die Instruktionen gibt Supervisor Brouwer. Welches Schiff wird heute beladen? Wo kommt welche Marke hin? Alles das sind Fragen, die geklärt werden. „Gang 1: E-Klasse, Deck 1 nach oben. Gang 2: GLK, Deck 7, nach unten. Gang 3: GLK, Deck 3“, gibt der Supervisor die Infos in die Runde.

Dann sind da noch 380 Honda. Auf dessen Eigenart weist Brouwer besonders hin: „Nach dem Abstellen müsst ihr den Zündschlüssel ganz herausziehen und dann zur Hälfte wieder ins Zündschloss stecken.“ Nicht zu vergessen seien bitte die 38 A-Klasse-Autos, die vom Kaiserhafen herübergeholt werden müssen.

Die Mitarbeiter wollen sich fast schon auf den Weg machen, da kommt eine Funkdurchsage vom OPC: „Die G-Klasse könnt ihr streichen, die habe ich schon verladen. Brouwer antwortet grinsend: „Uwe, mit dir kann man arbeiten.“ Fragen gibt es keine mehr, die Frauen und Männer machen sich an die Arbeit. Sie gehören zur Mittelschicht. Sie umfasst 60 Fahrer plus 30 Leute des sogenannten Anhangs. Hierzu gehören Qualitychecker, Lascher, Einweiser und die Decksvorarbeiter.