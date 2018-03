Bremen

BKA-Chef fordert einheitliche Regeln

Joerg Helge Wagner

Bremen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) fordert einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen, um Terroranschläge rechtzeitig abwehren zu können: „Wir müssen sicherstellen, dass wir alle Gefährder gleichermaßen im Auge behalten – eine Herausforderung angesichts der uneinheitlichen Polizeigesetze in den Bundesländern“, sagte Holger Münch in Interview mit dem WESER-KURIER. Schon zwischen Bremen und Niedersachsen gebe es Unterschiede: „In Bremen will man richtigerweise auch über die Einführung einer Befugnisnorm für Kommunikationsüberwachung sprechen“, lobt Münch, der früher in der Hansestadt Polizeipräsident war.