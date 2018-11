Referentin Meike Austermann-Frenz vom Verein Komfort informiert, wie Wohnungen und Häuser angepasst werden können. Der Vortrag in den Räumen des Vereins (Landwehrstraße 44) beginnt um 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Anmeldung unter Tel. 0421 / 70 70 100 oder per Mail an info@bremer-umwelt-beratung.de.