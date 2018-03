Bei der Lufthansa und Deutschen Bahn müssen sich Reisende in den kommenden Wochen auf massive Ausfälle und Verzögerungen gefasst machen. Nach erneut gescheiterten Gesprächen mit den Gewerkschaften von Piloten und Lokführern drohen die beiden Tarifkonflikte zu eskalieren: Nun könnten auch deutlich längere oder sogar unbefristete Streiks in der Luft und auf der Schiene bevorstehen. Konkrete Zeiträume stehen allerdings noch nicht fest.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wurden nach Angaben des Unternehmens am Donnerstag in Berlin abgebrochen. Zuvor hatte am Vormittag die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die gerade erst wieder aufgenommenen Tarifgespräche mit der Lufthansa für gescheitert erklärt und weitere Streiks angekündigt, ohne dafür einen Termin zu nennen. Die VC will ihre Arbeitskampfmaßnahmen zwar weiterhin „jeweils vorher“ der Öffentlichkeit bekanntgeben, nannte dafür aber nicht mehr wie bislang eine Frist von 24 Stunden.