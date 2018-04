Jetzt wird sie für drei Monate nach Mexiko und El Salvador aufbrechen. Die 22-Jährige freut sich über ein Stipendium der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Sie wurde aus zahlreichen Bewerbern ausgewählt und soll an einem Projekt zur Verbesserung des nachhaltigen Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch die Stärkung von Bildungs- und Verbandsstrukturen in Mexiko und El Salvador mitarbeiten. „Das Gespräch wurde in drei Sprachen geführt: Deutsch, Englisch, Spanisch. Da habe ich sehr von meinem Auslandsjahr profitiert“, sagt Ahrens über das Bewerbungsgespräch. Auch dem guten Empfehlungsschreiben der Kreissparkasse verdankt sie ihr Stipendium.