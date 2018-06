Das geplante Ärztehaus an der Stedinger Straße im Entwurf. (Fr)

Der Grund: Einer von drei Fachärzten, der mit seiner Praxis in das Gebäude einziehen sollte, hat es sich anders überlegt und will sich lieber anderswo niederlassen. Bei dem Mediziner, der bisher keine Praxis in Lemwerder unterhalte, habe es sich um einen "Wackelkandidaten" gehandelt, räumt Thomas Heinrich. Die Pläne von zwei Fachärzten aus Lemwerder, ins Ärztehaus umzuziehen, haben dagegen unverändert Bestand. Darüber hinaus sehen die Pläne die Praxis eines Physiotherapeuten sowie mehrere barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen vor.

Was statt der Arztpraxis im Obergeschoss geplant wird, mag der Awo-Geschäftsführer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. An der voraussichtlichen Bauzeit von einem Jahr soll sich jedoch nichts ändern, so dass der Awo-Geschäftsführer davon ausgeht, dass das Ärztehaus Anfang 2014 fertiggestellt werden kann.

Ausgangspunkt der Überlegungen, ein Ärztehaus und Gesundheitszentrum in unmittelbarer Nähe zum Altenheim "Haus am See" zu errichten, war die fachärztliche Versorgung. Zwar gebe es eine gute und eingespielte Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort. Um die Sprechstunde eines Kardiologen, Orthopäden, Hals-, Nasen- und Ohrenarztes oder auch eines Psychiaters/Psychologen zu besuchen, müssten die Bewohner der Altenpflegeeinrichtung wie alle anderen Einwohner der Gemeinde jedoch meist längere Wege in Kauf nehmen. Mit dem Ärztehaus sollten zumindest einige dieser Wege deutlich kürzer werden. Auch wenn nun mit dem Bau des Ärztehauses wohl kein zusätzlicher Facharzt nach Lemwerder kommt, sieht Thomas Heinrich sein Ziel zumindest für die Bewohner der Awo-Einrichtung als erreicht an: Von dort bis zum Ärztehaus sind es nur wenige Schritte.