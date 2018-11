Am Montag, 3. Oktober, öffnet der Galerieholländer am Deich gerahmt von rund 40 Ständen ein letztes Mal in diesem Jahr seine Pforten.

Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr bieten regionale Erzeuger Gemüse, Herbstblüher, hausgemachte Wurstwaren, Weiß-, Rot- und Sauerkohl sowie Marmelade, Honig und Käse an. Die Landfrauen aus Rade und Umgebung locken an ihrem Stand mit Spezialitäten rund um den Kürbis. Der Spinnkreis vom Heimatverein Schwanewede zeigt, wie Schafswolle verarbeitet wird. Zum kreativen Angebot gehören Schmuck, Dekoartikel, Fensterbilder, Türkränze, Nistkästen, Futterhäuser und selbst gestrickte Mützen. Ein Schmied sowie ein Seiler und Netzemacher führen ihr Handwerk vor.

Mitglieder vom Verein der Mühlenfreunde Aschwarden führen durch den Galerieholländer, erläutern die Technik der Mühle und zeigen, wie in früheren Zeiten Schrot und Mehl gewonnen wurde. Im Mühlencafé werden selbst gebackene Torten und Butterkuchen angeboten. Verkauft wird auf dem Bauernmarkt auch Aschwardener Mühlenbrot. Der Erlös des Marktes wird zum Erhalt der Windmühle verwendet. In diesem Jahr muss das Galerie-Geländer erneuert werden, eine Mühlenbaufirma wird ­außerdem Reparaturen an der Mühle durchführen.