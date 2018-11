Deutsche Autofahrer müssen bald auch für den kurzen Autobahnabschnitt auf der Fahrt in die Kitzbüheler Alpen Maut zahlen. Auf dem nur fünf Kilometer langen Teil der A 12 zwischen Kiefersfelden in Deutschland und der Ausfahrt Kufstein-Süd in Österreich verzichten die Behörden im Nachbarland bislang auf Vignettenkontrollen – doch diese Regelung läuft aus.

In der vergangenen Woche hatte sich der amtierende bayerische Verkehrsminister Martin Zeil (FDP) mit der Bitte an das österreichische Verkehrsministerium gewandt, Kulanz walten zu lassen. Denn viele deutsche Urlauber passieren den Abschnitt auf ihrer Fahrt in Tiroler Urlaubsregionen wie den Wilden Kaiser oder die Kitzbüheler Alpen. Aus der österreichischen Hauptstadt Wien kam dazu nun ein „Nein“: Ab dem 1. Dezember müssen deutsche Autofahrer auch für diesen Kurz-Abschnitt Vignetten kaufen und am Wagen anbringen, ansonsten droht eine Ersatzmaut von 120 Euro.