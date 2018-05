ARCHIV - Mehrere Kühe stehen am 15.04.2014 in Wolfegg (Baden-Württemberg) im Stall eines Landwirts. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Milchbauern» vom 21.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Felix Kästle, dpa)

Nun werden Rufe nach staatlichen Mengenbegrenzungen immer lauter. Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat für diesen Freitag seine Amtskollegen zu einer Sonderkonferenz nach Brüssel eingeladen. In den Gesprächen dort soll es darum gehen, weitere Finanzhilfen verfügbar zu machen, diese aber an nachprüfbare Mengenreduzierungen zu koppeln. Nur so ließen sich Angebot und Nachfrage wieder in ein Gleichgewicht bringen mit der Folge auskömmlicher Erzeugerpreise. Die grünen Agrarminister aus sechs Bundesländern, darunter Bremen und Niedersachsen, machten unterdessen deutlich, dass sie staatliche Vorgaben zur Milchmengendrosselung befürworten. Die Bundesregierung müsse sich auf EU-Ebene „für eine zeitlich befristete entschädigungslose Mengenbegrenzung“ einsetzen.