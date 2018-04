Die „Tokyo“ von Hansa Heavy Lift beim Löschen der Ladung und deren Installation in Punta Lackwater in Chile.FOTOS: FR (unknown)

Berit Waschatz sprach mit dem Leiter Geschäftsentwicklung Jörg Roehl über die aktuelle Unternehmenssituation, die Zukunftspläne und den Einfluss des Finanzinvestors.

Warum ist Hansa Heavy Lift von Bremen nach Hamburg umgezogen?

Jörg Roehl: Der Hauptgrund war unsere Suche nach qualifizierten Angestellten. Als Start-Up-Unternehmen mussten wir ein komplett neues Team aufstellen. Es ging nicht darum, nur zwei oder drei Mitarbeiter auszuwechseln. Und Hamburg bietet einfach bessere Chancen, auch Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen.

Der Umzug hatte nichts mit den negativen Schlagzeilen der Vergangenheit zu tun?

Nicht im Geringsten. Ein weiterer Vorteil sind die Fluganbindungen in Hamburg. Durch die extreme Reisetätigkeit aller Mitarbeiter ist dies von entscheidender Bedeutung.

Sie haben Hansa Heavy Lift gerade als Start-Up-Unternehmen bezeichnet. Ist es denn tatsächlich ein neues Unternehmen oder ist es aus Beluga hervorgegangen?

Es ist ein neues Unternehmen mit einem ganz anderen Fokus als Beluga ihn hatte. Wir konzentrieren uns viel mehr auf das Heavy-Lift- und Super-Heavy-Lift-Geschäft. Unsere Flotte ist dementsprechend auch anders zusammengesetzt.

In welchen Ländern sind Sie aktiv?

Wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Wir haben unseren Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Singapur und Houston. Zusätzlich arbeiten wir weltweit mit Agenturen zusammen. Unsere Spezialschwergutschiffe fahren dorthin, wohin es sich unsere Kunden wünschen, auch abseits der gängigen Routen.

Wie groß ist Ihre Flotte?

Wir haben zurzeit 23 Schiffe. Allein in diesem Jahr haben wir schon zwei Schiffe gekauft und ein weiteres längerfristig gechartert. In den nächsten zwei Jahren wollen wir die Flotte noch weiter vergrößern. Eventuell werden wir auch neue Schiffe bauen lassen.

Wo liegen Sie damit in der Branche?

Das kommt auf den Blickwinkel an. Wenn man uns mit anderen Schwergut-Spezialisten vergleicht, die eine Flotte mit einer kombinierten Krankapazität von mehr als 1000 Tonnen betreiben, haben wir nur vier Wettbewerber. Und von denen besitzen wir die größte Flotte.

Was für einen Umsatz haben Sie?

Letztes Jahr hatten wir einen Umsatz von 200 Millionen Euro. In diesem Jahr wird er noch höher sein.

Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus?

Wir wollen uns etablieren und wachsen. Grundsätzlich sind wir fähig, 40 Schiffe zu betreiben. Aber dafür muss sich erst mal die Weltwirtschaft erholen. Derzeit gibt es ein Überangebot an Schiffen und es würde wenig Sinn machen, die Flotte zu vergrößern. Wir denken aber ohnehin in größeren Schritten. Es geht nicht um die nächsten zwei Jahre, sondern um die nächsten zehn Jahre.

Welche Probleme bereitet Ihnen die Schifffahrtskrise?

Wie alle Reedereien haben auch wir mit den viel zu niedrigen Raten zu kämpfen. Hinzu kommt die große Überkapazität an Schiffen.

Wann wird sich der Markt erholen?

Es wird auch in 2014 weiterhin sehr schwierig bleiben. Wir erwarten jedoch eine leichte Erholung des Marktes gegen Ende 2014.

Wie wichtig ist es, einen finanzstarken Investor im Hintergrund zu haben?

Für uns und die gesamte Industrie ist es sehr wichtig, da die Schifffahrtsbranche starken Schwankungen unterworfen ist. Wir sind sehr froh, einen starken Shareholder wie Oaktree zu haben, um somit auch in schwierigen Zeiten weiter investieren zu können.

Kritiker behaupten, Finanzinvestoren haben zwar Geld, aber keine Ahnung. Sehen sie das auch so?

Überhaupt nicht. Oaktree kennt sich hervorragend in unserer Branche aus und besitzt mehrere Investments in diesem Bereich. Es ist sehr angenehm, mit einem so professionellen Partner zusammenzuarbeiten.

Wie sieht die Austritt-Strategie von Oaktree aus?

Oaktree investiert grundsätzlich langfristig für mindestens sieben bis zehn Jahre. Das bedeutet für uns, Hansa Heavy Lift in den nächsten Jahren weiterhin als Marktführer zu etablieren. Danach kann ein Börsengang oder auch die Konsolidierung mit anderen Unternehmen erfolgen.

Was für einen Einfluss hat Oaktree in der Reederei?

Oaktree sitzt zwar im Aufsichtsrat und diskutiert mit uns den Businessplan, hält sich ansonsten aber eher passiv im Hintergrund. Ins Tagesgeschäft mischt sich niemand ein. Dennoch müssen wir natürlich liefern und unsere gesetzten Ziele erreichen.

Warum haben Sie sich jüngst von Ihrem bisherigen Geschäftsführer getrennt?

Da wir uns künftig noch mehr auf den Öl- und Gasmarkt fokussieren werden, suchen wir nach einem CEO, der sich in diesem Sektor besonders gut auskennt und Erfahrungen hat.

Wann werden Sie voraussichtlich einen neuen Geschäftsführer präsentieren?

Hierzu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben machen.